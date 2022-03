Legenda o grze Świątek. "Jest teraz ponad wszystkimi innymi tenisistkami"

- Iga jest zawodniczką kompletną, a do tego wciąż szuka nowych możliwoście rozwoju. Ona jest gotowa na zostanie liderką światowego rankingu – powiedział ekspert Eurosportu Mats Wilander.

Iga Świątek - Petra Kvitova. Kim jest następna rywalka Polki? Iga Świątek nie... czytaj dalej » Niespełna 21-letnia Świątek w ostatnich tygodniach prezentuje się znakomicie. Wygrała w wielkim stylu niezwykle prestiżowe turnieje w Dausze i Indian Wells. Teraz równie dobrze spisuje się w Miami.

Natychmiast rozczarowana

W tym momencie jest niepokonana od 14 pojedynków. W nocy ze środy na czwartek zmierzy się z Petrą Kvitovą w walce o półfinał w Miami.

- Myślę, że Świątek jest teraz ponad wszystkimi innymi. Nie możemy usunąć ostatniego roku tenisa, ale jesteś tym, kim jesteś w rankingu. Naomi Osaka nie jest teraz nawet w czołowej "70", a Świątek jest numerem 1 na świecie. Ona prezentuje się bardzo dobrze. Oglądam jej mecze i widzę, że gdy przegra jakiś punkt, to jest natychmiast rozczarowana, ale nie w jakiś arogancki sposób. Po prostu jej poziom oczekiwań jest tak wysoki – powiedział Roddick w rozmowie z "Tennis Channel"

Źródło: Getty Images Andy Roddick chwali Igę Świątek

Nie popełnia przypadkowych błędów

Były amerykański tenisista jest pod wrażeniem sposobu, w jaki gra Polka.

- Nie popełnia przypadkowych błędów. Sprawia, że reszta zawodniczek wygląda przy niej jak ogłupiona, bo w pewnym momencie Świątek mówi sobie: "Hej, będę trochę bardziej agresywna" i przeciwniczki nie wiedzą, co się dzieje. Zwykle jest to zmiana, która wymaga czasu, a ona działa od razu i robi to niesamowicie dobrze - dodał Roddick.

Świątek, która w walce o ćwierćfinał pokonała Coco Gauff 6:3, 6:1, teraz spotka się ze wspomnianą Kvitovą, a wiec byłą drugą rakietą świata. Nasza tenisistka jeszcze nigdy z nią nie rywalizowała, ale jest zdecydowaną faworytką.