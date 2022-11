Media: Djoković otrzymał wizę. Będzie mógł zagrać w Australian Open

Udany początek Djokovicia w ATP Finals. Wyżej notowany rywal pokonany Novak Djoković... czytaj dalej » Na początku 2022 roku serialem z Serbem w roli głównej żył cały tenisowy - i nie tylko - świat. Niezaszczepiony przeciwko COVID-19 Djoković wylądował w Australii, by zagrać w pierwszym wielkoszlemowym turnieju w roku, ale szybko został zatrzymany i ostatecznie deportowany z kraju.

Przyjęcia preparatu konsekwentnie odmawiał, a jego zakaz wjazdu do Australii miał obowiązywać do 2025 roku.

Otrzymywał już "pozytywne sygnały"

We wtorek ABC przekazało, że minister do spraw imigracji Andrew Giles uchylił ten zakaz, zezwalając tym samym Djokoviciowi na rywalizację w AO 2023. Agencja Reutera, która zwróciła się do ministerstwa z prośbą o komentarz, nie otrzymała odpowiedzi.

Australia już w lipcu zniosła obowiązek deklaracji zaszczepienia przeciwko COVID-19 dla wjeżdżających do kraju, a w październiku Djoković mówił o "pozytywnych sygnałach" docierających do niego w sprawie potencjalnego startu w najbliższym AO.

W listopadzie dyrektor turnieju Craig Tiley stwierdził otwarcie, że Serb jest mile widziany. Nie było za to stanowiska ze strony Tennis Australia.

Djoković aż dziewięciokrotnie triumfował w Australian Open.

