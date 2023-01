Mecz Linette przełożony

Fręch awansowała do 2. rundy kwalifikacji do Australian Open

Drugi dzień wielkoszlemowych zmagań na antypodach przyniósł organizatorom naprawdę sporo wyzwań.

Niezniszczalny Andy Murray. Słaniał się na nogach, wygrał po prawie pięciu godzinach Andy Murray z... czytaj dalej » Gry na komplecie kortów rozpoczęły się zgodnie z planem o godzinie 11 czasu lokalnego (1 w nocy w Polsce), ale już po kilku godzinach nastąpiła pierwsza przerwa. Powód? Lejący się z nieba żar. Termometry wskazywały nawet 37 stopni Celsjusza, więc o grze na otwartych kortach nie było mowy. Rywalizacja toczyła się wyłącznie na zadaszonych obiektach. Już wtedy było jasne, że mecz Linette z Sherif mocno się opóźni.

Problem gonił problem

Sytuacja poprawiła się przed 17 czasu lokalnego (7 polskiego) i można było nadrabiać zaległości. Długo to nie trwało, niespełna trzy godziny później pogoda znów dała o sobie znać. Tym razem problemem nie była temperatura, a ulewnie padający deszcz.

Pierwsze komunikaty mówiły, że mecze mają zostać wznowione o 21, co dawało niemal pewność, że nie uda się rozegrać wszystkich zaplanowanych na wtorek meczów. Ostatecznie zawodnicy i zawodniczki wrócili do gry jeszcze później, a to zamknęło Linette szansę na zagranie jeszcze we wtorek. Zapadła ostatecznie decyzja, że na kort wyjdzie w środę.

W światowym rankingu Linette zajmuje 45. miejsce, a Sherif 54. 30-letnia Polka z cztery lata młodszą Egipcjanką do tej pory jeszcze nie grała. W październiku w Parmie Sherif odniosła jedyne w karierze turniejowe zwycięstwo.



Na tym korcie, po pojedynku Cressy - Ramos-Vinolas swój mecz ma rozegrać Magda Linette



Kiedy to nastąpi? Tego nie wie nikt #AusOpen#AO2023pic.twitter.com/dMqYqubd2y — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) January 17, 2023