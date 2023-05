Wycie syreny i atak paniki na meczu. Tenisistka z Ukrainy nie mogła przestać płakać

Podczas spotkania Marina Cilica z Casperem Ruudem doszło do nietypowej sytuacji. Aktywistka wbiegła na kort i zmusiła organizatorów do przerwania meczu. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozstawiona z 75. numerem rankingu WTA Zanevska wygrała pierwszego seta dosyć gładko, rywalce oddając dwa gemy. Wtedy jednak na korcie we francuskim miasteczku rozległ się dźwięk, który zupełnie ją rozbił.

Dźwięk punktu zapalnego

Na arenie sportowych zmagań rozległa się syrena, zapewne w ramach ćwiczeń organizacyjnych, być może wynikająca z awarii lub też ludzkiego błędu. 29-latka, która barw pierwszej ojczyzny broniła do 2016 roku i i która na terenach ogarniętych wojną wciąż ma sporo bliskich oraz znajomych, nie mogła jednak na ten odgłos zareagować inaczej.

Syrena wywołała w niej stres i panikę, które ze zrozumiałych względów trudno było przezwyciężyć. Zawodniczka podjęła się jednak walki, ostatecznie przegranej.



What's happened there?

After Zanevska - Volynets match Svitolina and Bonaventure were next on this court https://t.co/MLPvRX8nmWpic.twitter.com/ehbb9VepLC — Ukrainian Tennis BTU (@ukrtennis_eng) May 4, 2023





O traumatycznych przeżyciach, jakie stały się jej udziałem w środę, opowiedziała później w relacji na Instagramie.

"Zazwyczaj gdy wchodzę na kort, zapominam o swoich problemach. Ale tutaj bardzo mnie to dotknęło" - napisała w tymczasowym poście zamieszczonym na komunikatorze społecznościowym.

"Miałam dziś bardzo dziwne uczucie podczas mojego meczu po wygraniu pierwszego seta. Nie mam pojęcia dlaczego, ale syrena była włączona! Miało to miejsce może 20 sekund, ale czułam się, jakby trwało wieczność!. Zaczęłam strasznie płakać i nie mogłam przestać" - kontynuowała.

"Jak punkt zapalny"

Trwające już ponad rok oblężenie Ukrainy ze strony wojsk rosyjskich to nie tylko historia okrucieństwa, politycznego konfliktu czy imperialistycznych ambicji Rosji. To przede wszystkim małe dramaty zwykłych ludzi. Nawet tych, których wojna bezpośrednio nie dotknęła.

- Nie byłam na Ukrainie od 24 lutego. Nigdy nie doświadczyłam dźwięku syreny. Ale dla mnie było to jak punkt zapalny. Moje serce biło w rytmie 200 uderzeń na minutę. Zazwyczaj kiedy wchodzę na kort, to jest to miejsce, w którym zapominam o swoich problemach. Ale tutaj cała sytuacja uderzyła mnie bardzo mocno - relacjonowała.