Nie tylko Świątek. Polski junior walczy o najwyższe cele w Paryżu

Pawelski i Nad awansowali do ćwierćfinału debla w juniorskim...

Pawelski awansował do 3. rundy juniorskiego Roland Garros

Pawelski awansował do ćwierćfinału juniorskiego Roland Garros

17-letni zawodnik Górnika Bytom uznawany jest za jeden z największych talentów polskiego tenisa. Szerokiej publiczności pokazał się już w wieku 12 lat, wygrywając rozrywany w Paryżu w czasie wielkiego szlema Longines Futures Tennis Aces.

I tak zaczęła się jego przygoda z... Roland Garros. Jedną z nagród za zwycięstwo w prestiżowym turnieju była bowiem możliwość wzięcia udziału w ceremonii losowania przed meczem Rafaela Nadala z Roberto Bautistą Agutem. Pawelskiemu zostały z tego piękne wspomnienia - zdjęciem z dwoma hiszpańskimi tenisistami na korcie Suzanne Lenglen może chwalić się do dziś. To był 2017 rok.

- Moją mocną stroną jest siła i szybkość. Jak na swój wzrost jestem też wytrzymały. Kiedyś miałem lepszy bekhend, ale ostatnimi czasy forhend zdecydowanie poprawiłem i jestem już z niego zadowolony. Nie narzekam na serwis. Atutem jest też agresywna gra - charakteryzował się w rozmowie z Interią.

Po pięciu latach Pawelski, już między innymi jako halowy mistrz Polski do 18 lat z 2021 roku, wrócił do kompleksu imienia Rolanda Garrosa, by postawić kolejny krok w swojej karierze. Powoli zaczyna grać z seniorami, ale w juniorach nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

W tegorocznym Roland Garros juniorów mierzący blisko dwa metry tenisista z powodzeniem rywalizuje na dwóch frontach i tak jak Iga Śiwątek jest ostatnią polską nadzieją na sukces w tych rozgrywkach.

W czwartek w południe wyjdzie na ćwierćfinał singla, w którym zmierzy się z Meksykaninem Rodrigo Pacheco Mendezem.

W trzech pierwszych meczach młody Polak stracił tylko jednego seta - po tie-breaku - w pojedynku otwarcia z rozstawionym z numerem 15 Hiszpanem Martinem Landaluce'em.

Otworzyła się drabinka

Czwartkowe ćwierćfinały zapowiadają się emocjonująco, szczególnie że dla Pawelskiego mocno otworzyła się drabinka singla. Do najlepszej ósemki przebiło się tylko dwóch rozstawionych tenisistów, i to z niższymi numerami, na dodatek obaj znajdują się w połówce drabinki, w której nie ma Polaka.

Mniej więcej w czasie półfinałowego pojedynku gry pojedynczej kobiet Iga Świątek - Daria Kasatkina - około godziny 15 - polski junior wróci na kort, by w parze ze Słowakiem Peterem Nadem powalczyć o półfinał również w grze podwójnej chłopców. Ich rywalami będą Amerykanie Alex Michelsen i Michael Zheng.

Janowicz i Rune dali przykład

Z polskich juniorów historyczny wynik osiągnął Jerzy Janowicz, który w 2008 roku doszedł do finału Roland Garrros w grze pojedynczej.

Inspiracją dla Pawelskiego może być też Duńczyk Holger Rune, który w 2019 roku został mistrzem Roland Garros w singlu chłopców, a w tegorocznej edycji już seniorskiego szlema dotarł do ćwierćfinału.