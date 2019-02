Martina Navratilova w ogniu krytyki

Caroline Wozniacki i Novak Djoković to nie tylko świetni tenisiści, ale również pasjonaci piłki nożnej. Zarówno Dunka polskiego pochodzenia jak i Serb wiedzą o co chodzi w futbolu. W nowym wydaniu Wattsów można podziwiać ich popisy z piłką.

"Mężczyzna może zdecydować, że jest kobietą, brać hormony, o ile jest to wymagane przez daną federację sportową, wygrać absolutnie wszystko, zbić pokaźną fortunę, a następnie zmienić decyzję i wrócić do robienia dzieci, jeśli sobie zażyczy" – napisała 62-letnia mieszkanka Miami w felietonie dla "The Sunday Times". - To jest szalone, to jest oszustwo. Z przyjemnością mogę zwracać się do transpłciowej kobiety, jak tylko sobie życzy, ale nie byłabym zadowolona, gdybym musiała z nią rywalizować. To nie byłoby sprawiedliwe – dodała Navratilova.

Na opinie byłej tenisistki szybko zareagowała organizacja Athlete Ally, usuwając ją z rady doradczej i pozbawiając roli ambasadorki. W specjalnym oświadczeniu podkreślono, że komentarze Navratilovej są "transfobiczne, oparte na fałszywym rozumieniu nauki i interpretacji danych. Utrwalają niebezpieczne mity, prowadzące do ciągłego atakowania osób zmieniających płeć poprzez dyskryminujące prawo, nienawistne stereotypy i przemoc".

"To nie pierwszy raz, gdy nawiązujemy do tej tematyki przy okazji wyrażonych przez Martinę opinii. Tak samo było pod koniec grudnia, gdy na jej koncie w mediach społecznościowych pojawiły się niepokojące komentarze ("Muszą istnieć jakieś standardy, a posiadanie penisa i konkurowanie z kobietami nie wpisywałoby się w nie"). Byliśmy wówczas gotowi udzielić jej wszystkich potrzebnych informacji, ale nie odezwała się do nas w tej sprawie" – dodano.

Do felietonu Navratilovej szybko odniosła się też Rachel McKinnon, która przed rokiem, już jako kobieta, wywalczyła mistrzostwo świata w kolarstwie torowym. Amerykanka nazwała go "niepokojącym, denerwującym i mocno transfobicznym".

Navratilova nie zgadza się z oskarżeniami

Tymczasem według CNN, Navratilova odrzuciła oskarżenia o transfobię, ubolewając jednocześnie nad "rosnącą tendencją wśród transpłciowych aktywistów do potępiania każdego, kto wejdzie z nimi w polemikę i nazywania go z miejsca transfobem". Przy okazji przypomniała o swojej przyjaźni z Renee Richards – transpłciową tenisistką, która wywalczyła sobie prawo występu w US Open w gronie kobiet.

Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z 2016 roku, nie ma ograniczeń dla sportowców przechodzących z rywalizacji kobiet do rywalizacji mężczyzn. W drugą stronę istnieją jednak restrykcje. Przez ostatnich 12 miesięcy sportowcy muszą utrzymywać odpowiednio niski poziom testosteronu.

Pocałunek tenisistek. "Nie wstydzimy się naszej miłości" Alison Van... czytaj dalej » Urodzona w Pradze tenisistka była ambasadorką Athlete Ally od 2014 roku. W porozumieniu z organizacją m.in. walczyła z FIBA o zniesienie zakazu noszenia hidżabów przez koszykarki oraz przeciwko ustawie dyskryminującej transseksualistów w Teksasie.

Największa z największych

Na początku lat 80. Navratilova ujawniła, że jest lesbijką. Od 2009 roku jest w związku z byłą miss ZSRR z 1991 roku Julią Lemingową. W grudniu 2014 roku para wzięła ślub i obecnie wychowuje dwie córki rosyjskiej modelki.

Była tenisistka ma na swoim koncie triumfy we wszystkich wielkoszlemowych turniejach – w grze pojedynczej, podwójnej oraz mieszanej. Łącznie to aż 59 tytułów. Więcej w erze open nie ma na swoim koncie nikt. Przez 332 tygodnie Navratilova była liderką kobiecego rankingu w singlu i przez 237 tygodni w deblu.

Po zakończeniu przygody z zawodowym tenisem Martina zajęła się m.in. karierą trenerską. W latach 2014-2015 współpracowała z Agnieszką Radwańską.