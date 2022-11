Legenda tenisa apeluje do Naomi Osaki. "Czas się kończy"

Naomi Osaka przegrała 6:7 (5-7), 3:6 z Danielle Collins i odpadła z US Open w 1. rundzie.

Zobacz emocjonalną wypowiedź Naomi Osaki podczas konferencji po 3. rundzie US Open. Japonka poniosła klęskę w starciu z 18-letnią Leylą Fernandez i tym samym, nie obroniła mistrzowskiego tytułu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Znany termin powrotu Świątek do rywalizacji Turniej WTA... czytaj dalej » W ostatnich 18 miesiącach Osaka dotarła do zaledwie jednego finału turnieju WTA Tour. W kwietniu w Miami została w nim rozbita przez Igę Światek 4:6, 0:6. Z prezentowanej w poprzednich latach dyspozycji wiele nie zostało. Obecnie Japonka sklasyfikowana jest na 42. miejscu w światowym rankingu.

- To jest moment, w którym musisz sobie zadać pytanie, czy naprawdę kochasz ten sport - zauważyła Navratilova w rozmowie z portalem essentiallysports.com. - Może wszystko w jej przypadku przyszło trochę za wcześnie - zastanawia się 66-letnia dziś legenda kobiecego tenisa.

Trudne czasy dla najmłodszych gwiazd

Osaka jest czterokrotną triumfatorką turniejów wielkoszlemowych. Swój pierwszy - US Open 2018 - wygrała mając 20 lat.

To właśnie zbyt szybka i stroma droga na szczyt może być powodem obecnych problemów zawodniczki. Zmieniły się również warunki panujące na najważniejszej scenie światowego tenisa. Dziś wszystko dzieje się w świetle reflektorów i zdaniem Navratilovej młodzi sportowcy nie są wystarczająco dobrze chronieni przed skutkami ubocznymi sławy.

- W obecnych czasach w życiu graczy dzieje się tak wiele. Wszyscy poświęcają im dużo więcej uwagi, wszystko wokół nich jest większe. Ludzie zapominają, że sportowcy przez cały czas są na świeczniku - podkreśliła 18-krotna mistrzyni w Wielkim Szlemie w grze pojedynczej.

W czerwcu 2021 roku, pół roku po swoim ostatnim wielkoszlemowym triumfie (Australian Open), Osaka ujawniła, że cierpi na depresję. Problemy ze zdrowiem psychicznym sprawiły, że w tamtym sezonie wycofała się z Roland Garros. Kilka tygodni później, już po US Open, przyznała, że zwyciężanie nie daje jej już satysfakcji i musi odpocząć od tenisa.

Navratilova: Osaka musi dokonać wyboru

- Sądzę, że zawodnicy muszą po prostu żyć chwilą. Jeśli kochają ten sport, to świetnie. Jeśli nie, to też w porządku. Ale trzeba mieć jasność i podjąć decyzję, bo czas się kończy - nawiązała do Osaki urodzona w Pradze była liderka kobiecego rankingu.

Po tegorocznym Miami Open Japonka doznała kontuzji ścięgna Achillesa, co kosztowało ją nieobecność na Wimbledonie. Z kolei z Roland Garros pożegnała się już w pierwszej rundzie.

Choć mogło się wydawać, że sezon na kortach twardych w jej wykonaniu będzie lepszy, wcale tak nie było. Z pięciu meczów rozegranych w Ameryce Północnej przegrała aż cztery. Pierwszego meczu wygrać nie zdołała również w US Open.

Jej ostatnim turniejem w tym sezonie był wrześniowy Toray Pan Pacific Open w Tokio. Pożegnała się z nim w drugiej rundzie, nie wychodząc na kort z powodu problemów z mięśniami brzucha.