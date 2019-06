Groźna kontuzja Del Potro. Może zapomnieć o Wimbledonie

Murray zagra w deblu z partnerem Kubota Andy Murray... czytaj dalej » Del Potro przypłacił kontuzją wygrany mecz pierwszej rundy w turnieju ATP na kortach londyńskiego Queen's Clubu. W ósmym gemie drugiego seta meczu z Kanadyjczykiem Denisem Shapovalovem Argentyńczyk poślizgnął się przy siatce i zahaczył kolanem o trawę. Na pierwszy rzut oka incydent wyglądał niegroźnie, jednak po szczegółowych badaniach wykryto uraz prawej rzepki.

Kolejna operacja

Jak poinformował jego zespół, badania przeprowadzone w Anglii wykazały, że tenisista już kolejny raz w swojej karierze złamał rzepkę w prawym kolanie i konieczna będzie operacja.

- Po konsultacjach z doktorem Angelem Cotorro wydaje się, że kontuzja wymaga poddania się zabiegowi chirurgicznemu. Odbędzie się on w najbliższych dniach. O miejscu i dokładnej dacie poinformujemy później - przekazano w komunikacie.

Powtórka z przeszłości

Podobny uraz w prawej nodze zmusił Argentyńczyka do wcześniejszego zakończenia poprzedniego sezonu, a na kort wrócił dopiero w drugiej połowie lutego. W marcu ból w nodze znów zaczął mu dokuczać, a triumfator wielkoszlemowego US Open sprzed 10 lat zdecydował się na odpoczynek od gry, który trwał do początku maja.

Unfortunately, Juan Martin Del Potro has been forced to withdraw from The Fever-Tree Championships due to a right knee injury.



Get well soon, Delpo. #QueensTennispic.twitter.com/crUf4jjfF7 — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) 19 czerwca 2019

Od 2010 roku 30-letni Del Potro opuścił już 36 miesięcy z powodu licznych kontuzji. Wszystko zaczęło się w styczniu 2010 r, gdy doznał urazu prawego nadgarstka, który wykluczył go na osiem miesięcy. Później były: dwa urazy lewego nadgarstka (luty-styczeń 2014/2015, marzec-luty 2015/2016) i wspomniane kontuzje prawej nogi (październik-luty 2018/2019, luty-kwiecień 2019).

W poprzednim sezonie Argentyńczyk dotarł do finału US Open, a we French Open zatrzymał się na półfinale. W tegorocznych turniejach wielkoszlemowych nie odniósł sukcesu - w Australian Open nie startował (kontuzja), a zmagania na kortach Rolanda Garrosa zakończył na 4. rundzie.