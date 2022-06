Tenisowy maraton w Roland Garros na wagę półfinału. "Ktoś musiał przegrać"

Zobacz, co powiedział Kamil Majchrzak przed rozpoczęciem rywalizacji w Paryżu. Każdy mecz turnieju Rolanda Garrosa na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Oto co powiedziała Polka w rozmowie z reporterem Eurosportu Pawłem Kuwikiem.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Matsem Wilanderem w 4. rundzie Roland Garros.

Trevisan awansowała do półfinału Roland Garros

Gauff awansowała do półfinału Roland Garros

Zverev awansował do półfinału Roland Garros

Zobacz, co powiedział Alexander Zverev po zwycięstwie w meczu z Carlosem Alcarazem w ćwierćfinale Roland Garros.

Zverev po awansie do półfinału Roland Garros

Walka trwa w drugim secie i Hiszpan po kryzysie zaczyna wracać do akcji.

Hiszpański zawodnik już tylko jedną partię od awansu do półfinału.

Nadal doprowadził do tie breaka w 4. secie ćwierćfinału...

Rafael Nadal awansuje do półfinału tegorocznej edycji RG.

Rozmowa z Rafaelem Nadalem po awansie do półfinału Rolanda...

Zobacz, co powiedzieli Mats Wilander oraz Alize Lim przed meczem Iga Świątek – Jessica Pegula w ćwierćfinale Roland Garros.

Kasatkina awansowała do półfinału Roland Garros

Zobacz, co powiedział Piotr Sierzputowski przed meczem Iga Świątek – Jessica Pegula w ćwierćfinale Roland Garros.

Zobacz, co powiedział Alex Corretja w rozmowie z Pawłem Kuwikiem przed meczem Igi Świątek w ćwierćfinale Roland Garros.

Jessica Pegula przegrała pierwszego gema, ale już w kolejnym przełamała Igę Świątek. Zobacz, jak do tego doszło.

Iga Świątek awansowała do półfinału Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek na gorąco po awansie do półfinału Roland Garros.

Rozmowa ze Świątek na korcie po awansie do półfinału Roland...

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do półfinału Roland Garros.

Iga Świątek po awansie do półfinału Roland Garros

Pawelski awansował do ćwierćfinału juniorskiego Roland Garros

Pawelski i Nad awansowali do ćwierćfinału debla w juniorskim...

Marin Cilić przełamała Andrieja Rublowa w siódmym gemie trzeciego seta. Zobacz, jak do tego doszło.

Andriej Rublow pokazał się z dobrej strony, kiedy to w 3. gemie 5. seta przyznał rację Marinowi Ciliciowi i przekazał sędzinie, że należy powtórzyć punkt, kiedy ta upierała się, że piłka po zagraniu Chorwata była autowa. Zobacz tę sytuację.

Zobacz, co powiedział Marin Cilić po awansie do półfinału Roland Garros.

Cilić po awansie do półfinału Roland Garros

Cilić awansował do półfinału Roland Garos

Po kilku słabszych sezonach 33-letni Cilic, były numer trzy światowego rankingu i zwycięzca US Open 2014, odrodził się i już osiągnął swój najlepszy wynik w Paryżu. W poprzedniej rundzie wyeliminował jednego z faworytów turnieju, Daniiła Miedwiediewa (nr 2), a w środę - kolejnego wyżej notowanego tenisistę z Rosji, Rublowa.

Mecz był niezwykle zacięty. Chorwat imponował serwisem (33 asy wobec 15 rywala), ale także popełniał bardzo dużo niewymuszonych błędów (aż 71 przy 31 Rublowa). W piątym secie przy prowadzeniu 5:4 i serwisie rywala miał piłkę meczową, której jednak nie wykorzystał. Decydował więc super tie-break, rozgrywany na głównym korcie im. Philippe'a Chatriera po raz pierwszy. Nie dał w nim Rublowowi żadnych szans, wygrywając 10-2.

Oglądasz Wideo: Eurosport Niesamowita wymiana wygrana przez Cilicia w 10. gemie 5. seta ćwierćfinału Roland Garros

Wysiłek fizyczny i mentalny



Iga Świątek - Daria Kasatkina. Kiedy półfinał Polki w turnieju Roland Garros? Iga Świątek -... czytaj dalej » - To był niesamowity mecz. Andriej również grał świetnie, ale ktoś musiał przegrać i okazało się, że to jest mój dzień - powiedział na korcie Cilić. Zapytany przez Alexa Corretję, czy czuje się bardziej zmęczony psychicznie, czy fizycznie, odpowiedział: zdecydowanie psychicznie.



O awans do finału Cilić zagra z tenisistą ze Skandynawii - pogromcą Huberta Hurkacza Norwegiem Casperem Ruudem (nr 8) lub z nierozstawionym Duńczykiem Holgerem Rune, których pojedynek dopiero się rozpoczął.



Mecz Cilicia z Rublowem trwał o dwie minuty dłużej niż zakończone w nocy z wtorku na środę starcie gigantów - Hiszpana Rafaela Nadala (nr 5) z liderem światowego rankingu Novakiem Djokovicem. Wygrał Nadal 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7-4).

Roland Garros 2022. Wyniki i drabinka turnieju mężczyzn

Nadal faworytem

Hiszpan aż 13-krotnie triumfował we French Open. Łącznie w stolicy Francji może się pochwalić bilansem 110 wygranych meczów i trzech porażek. Na terenie obiektu imienia Rolanda Garrosa w ubiegłym roku odsłonięto jego pomnik.



W piątek, w dniu swoich 36. urodzin, zmierzy się w półfinale z Alexandrem Zverevem. Rozstawiony z numerem trzecim niemiecki tenisista pokonał 19-letniego Hiszpana Carlosa Alcaraza (nr 6) 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9-7). (PAP)