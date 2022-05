Kapitalne uderzenie. "Jak ona to zrobiła?"

Podczas meczu Osaka - Bouzakova mieliśmy okazję obserwować jeszcze jedno starcie: Ćma - Podawaczka piłek. Ćma poległa pod butem swojej przeciwniczki, a Naomi Osaka kontynuowała obronę mistrzowskiego tytułu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Walka z ćmą podczas meczu Osaka - Bouzkova na US Open

Ostatnie szlify Świątek przed obroną tytułu w Rzymie. "Wygląda zdrowo" Iga Świątek jest... czytaj dalej » Pojedynek od samego początku był niezwykle wyrównany. Szczególnie zacięty był gem piąty, w którym rozegrano aż 28 punktów. To właśnie w nim Bouzkova popisała wybitnym forhendem, który okazał się niezwykle ważny w kontekście pierwszego seta.

"To chyba żart. Jak Bouzkova to zrobiła?"

Prowadząca 3:1 Aleksandrowa miała w tej wymianie ósmy break point. Dzięki wspaniałemu kątowemu returnowi zyskała przewagę i chwilę później z połowy kortu agresywnie zaatakowała forhendem. Wydawało się, że na tablicy wyników pojawi się prowadzenie 4:1. Tak się jednak nie stało.

W sobie tylko znany sposób Bouzkova zdołała przebiec całą szerokość kortu, dopaść do piłki, a następnie popisać się znakomitym odegraniem po linii.



- To chyba żart. Jak ona to zrobiła? To uderzenie roku! – krzyczał komentator.

- Popis gry w defensywie – zauważono na antenie.

Źródło: Getty Images Marie Bouzkova popisała się w Madrycie kapitalnym uderzeniem

"Zdumiewające" – zaznaczono na oficjalnym koncie WTA na Twitterze.

"Ta akcja nie może nie znaleźć się wśród trzech najlepszych tego roku" - stwierdzono w komentarzach pod tweetem.

Efektowne uderzenie zainspirowało Bouzkovą do walki. Chwilę później wygrała swoje podanie, doprowadzając do stanu 2:3, by następnie, po długiej walce, zakończyć pierwszego seta zwycięstwem.