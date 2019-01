Bark znów dał o sobie znać. Szarapowa nie wyszła na kort

Była numer jeden światowego rankingu WTA poddała pojedynek drugiej rundy z rozstawioną z trójką rodaczką Darią Kasatkiną. W Petersburgu przyjęto to z dużym rozczarowaniem, bo naprzeciw siebie miały stanąć dwie najwyżej notowane Rosjanki.

Jak się okazało, problemy bólowe z prawym barkiem, które nękały Szarapową już w ostatnich latach, okazały się zbyt silne. 29. obecnie rakieta świata na pierwszy ćwierćfinał od ubiegłorocznego French Open będzie musiała zatem poczekać. W najlepszej ósemce zameldowała się za to Kasatkina, która w tym roku nie wygrała jeszcze meczu (w pierwszej rundzie wolny los).



Sharapova is withdrawing from her match today due to a right shoulder injury. Kasatkina wins by walkover.

The match of Kudermetova vs Vekic has been moved up to NB 6:30 PM

Nie była gotowa

Nie ma głupich pytań? Szarapowa zrugała dziennikarza po porażce Niezbyt wylewna... czytaj dalej » - Próbowałam zrobić wszystko, co możliwe, żeby rywalizować w tym tygodniu, ale prawy bark wciąż sprawia mi problemy - przyznała 31-letnia tenisistka cytowana przez oficjalny serwis WTA. - W najbliższych dniach spotkam się z zespołem moich lekarzy i ocenimy sytuację. Nie mogę się już doczekać powrotu do rywalizacji - dodała.

Ciekawą wypowiedź Szarapowej przytoczył także rosyjski dziennikarz Ilja Rywlin. - Po 20 minutach wtorkowego treningu poczułam, że coś jest nie tak. Kasatkina jest zawodniczką z topu, żeby z nią grać, musisz być w 100 procentach gotowym, a ja w tej chwili nie jestem w stanie rywalizować na tym poziomie - zaznaczyła.

Przygoda Szarapowej z turniejem zakończyła się zatem na pierwszej rundzie, w której pokonała Australijkę Darię Gavrilovą. - Wiem, że gdy gram przed własną publicznością, mam duże, ciepłe wsparcie. Wygrać mecz w ojczyźnie po tylu latach, wiele dla mnie znaczy - przyznała tenisistka, która pierwszy raz wzięła udział w imprezie w Petersburgu.