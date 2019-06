Szarapowa wróci na turniej w Majorce. Za wszystkim stoi wujek Rafaela Nadala

Co za wymiana! Szarapowa zmieniła rękę

Szarapowa zła na dziennikarza. "To głupie pytanie"

Szarapowa niedawno skończyła 32 lata i wydaje się, że nie będzie już w stanie wrócić do najwyższej formy. W tym sezonie była liderka klasyfikacji WTA wystąpiła tylko w trzech turniejach. Po raz ostatni zaprezentowała się w Sankt Petersburgu. Wygrała jeden mecz, a drugi oddała walkowerem. Ból ramienia był zbyt mocny. Konieczny był mały zabieg operacyjny.

Na trawie same wielkie gwiazdy

Styczniowy uraz był kolejnym od chwili, gdy po zawieszeniu wróciła na korty na początku 2017 roku. Od tego momentu zmagała się z kontuzjami uda, ramienia, łokcia i barku.

Ostatnio Szarapowa trenowała na Majorce i liczyła, że uda się jej dostać od organizatorów tzw. dziką kartę, a więc szansę na występ w turnieju głównym bez eliminacji. Zawodniczka z Moskwy w tym momencie jest na 86. miejscu w światowym rankingu.

Jej zabiegi przyniosły skutek. Pięciokrotna triumfatorka imprez wielkoszlemowych będzie mogła zagrać na Majorce. Dyrektorem turnieju, który po raz czwarty rzędu zostanie rozegrane na trawiastych kortach Country Club Santa Ponsa, jest wujek i były trener Rafaela Nadala, Toni.

- Jestem zachwycony, że w naszym turnieju na tej pięknej wyspie zaprezentują się największe gwiazdy, takie jak Szarapowa, Wiktoria Azarenka czy Andżelika Kerber – powiedział Toni Nadal.



The little alley’s of Mallorca. pic.twitter.com/DYjD2Bc62a — Maria Sharapova (@MariaSharapova) 5 June 2019





Ważne testy przed Wimbledonem

Zmagania na Majorce rozpoczną się 17 czerwca. To będzie jedno z ostatnich przygotowań do wielkoszlemowego Wimbledonu. Turniej na kortach All England Clubu rozpoczyna się 1 lipca.

- Jestem bardzo zadowolona, że dostałam dziką kartę od organizatorów turnieju na Majorce. Chcę podziękować nie tylko za to, ale także za to, jak moi fani wspierali mnie w ostatnich czterech miesiącach - powiedziała Szarapowa, która na nawierzchni trawiastej triumfowała w przeszłości w Wimbledonie oraz dwukrotnie w turnieju w Birmingham.