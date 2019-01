Szarapowa doprowadziła rywalkę do łez. "Nie było czasu na współczucie"

Iga Świątek pokonała w 2. rundzie kwalifikacji Australian Open Hiszpankę Alionę Bolsovą Zadoinov 7:6(1) 6:2. 17-letniej Polce tylko jednej wygranej brakuje do awansu do turnieju głównego. Transmisje z Melbourne w obu kanałach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Wspaniały sukces 17-letniej Igi Świątek. Polka, która po raz pierwszy wystartowała w kwalifikacjach do turnieju wielkoszlemowego, pokonała w 3. rundzie Amerykankę Daniellę Lao 6:1, 6:3, dzięki czemu awansowała do drabinki głównej Australian Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Iga Świątek awansowała do turnieju głównego Australian Open

Iga Świątek awansowała do turnieju głównego Australian Open

Dla 22-letniej Brytyjki był to debiut w turnieju wielkiego szlema, ale będzie chciała o nim jak najszybciej zapomnieć. Pojedynek, w którym Dart nie miała nic do powiedzenia, trwał zaledwie 63 minuty. Młoda tenisistka opuszczała kort zalana łzami, ale Szarapowa podeszła do tego bez emocji.

- Przykro mi, ale nie było czasu na współczucie - stwierdziła na chłodno 5-krotna mistrzyni wielkoszlemowa. - Nie w 1. rundzie wielkiego szlema. Takiego meczu, tych emocji i nerwów nie da się z niczym porównać - tłumaczyła.

Przez całe spotkanie Dart uzbierała zaledwie 29 punktów. Co więcej miała tylko jedną piłkę na wygranie gema, na początku drugiego seta, ale i wtedy górą była Szarapowa, która nie miała litości dla rywalki. A Brytyjka była jak sparaliżowana. Zadania na pewno nie ułatwiało jej to, że mecz toczył się na korcie głównym.

- Nerwy zabrały ze mnie wszystko, co najlepsze. Nic więcej nie byłam w stanie zrobić - żałowała brytyjska tenisistka w rozmowie z BBC Sport. - Ale mimo wszystko cieszę się z tego doświadczenia i liczę na kolejne na tym poziomie - podkreśliła.

Rozstawiona z numerem 30 Rosjanka w 2. rundzie Australian Open spotka się z Rebeccą Peterson, która w poniedziałek sprawiła niespodziankę, eliminując Soranę Cirsteę 6:4, 6:1.

Australian Open na żywo w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 i Eurosport Playerze.