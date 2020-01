Australia kocha Szarapową. Rosjanka z dziką kartą

Już w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open doszło do elektryzującego pojedynku dwóch wielkich gwiazd i byłych liderek rankingu tenisistek. Rozstawiona z ósemką Serena Williams w efektownym stylu pokonała w nim Rosjankę Marię Szarapową 6:1, 6:1.

32-letnia tenisistka zna smak triumfu w AO, w którym cieszyła się z końcowej wygranej w 2008 roku. Ogółem sięgnęła po pięć wielkoszlemowych tytułów, ale ostatni już prawie sześć lat temu w Paryżu.



Hurkacz lepszy od czwartej rakiety świata. Polska z wygraną na zakończenie ATP Cup Hubert Hurkacz... czytaj dalej » Obecnie Szarapowa jest dopiero 147. rakietą świata, próbującą odbudować ranking po licznych problemach zdrowotnych. W ubiegłym roku nie było to możliwe, bo kontuzja barku pozwoliła jej zagrać ledwie 15 meczów.

Po wizycie w szpitalu

Rok 2020 rozpoczęła bardzo przeciętnie. We wtorek w Brisbane, gdzie również otrzymała dziką kartę, przegrała z amerykańską kwalifikantką Jennifer Brady 6:3, 1:6, 6:7. Skutków starego urazu nie było po niej widać, ale jak się okazuje, pech nie przestał jej prześladować.



- W ostatnich tygodniach walczyłam z wirusem. Trafiłam nawet do szpitala, więc sytuacja nie była zabawna - zdradziła utytułowana tenisistka. I dodała: - Każda porażka jest dla mnie rozczarowująca. W sporcie najważniejsze są wyniki, ale ja jestem dumna z wysiłku, który włożyłam w ten mecz. Wciąż mam wiele do poprawy, ale wypadłam nawet lepiej, niż się spodziewałam.



Obok Szarapowej dzikie karty do Australian Open otrzymały: CoCo Vandeweghe (USA), Han Na-lae (Korea Południowa), Pauline Parmentier (Francja), Arina Rodionova (Australia), Astra Sharma (Australia), Lizette Cabrera (Australia) i Priscilla Hon (Australia).