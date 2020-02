Maria Szarapowa ogłosiła zakończenie kariery

Szarapowa po swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł sięgnęła na kortach Wimbledonu w 2004 roku. Miała wtedy ledwie 17 lat. "Karierowego Wielkiego Szlema" (triumfy we wszystkich czterech turniejach wielkoszlemowych) skompletowała osiem lat później, kiedy triumfowała we French Open.



Dramat Szarapowej. Przegrała i zanotuje gigantyczny spadek w rankingu Maria Szarapowa... czytaj dalej » W roku 2016 została zawieszona na 15 miesięcy, co było następstwem wykrycia w jej organizmie środka dopingującego o nazwie meldonium. Po powrocie w 2017 była nękana przez liczne problemy zdrowotne.

32-letnia Szarapowa mówi pas w momencie, kiedy w światowym rankingu zajmuje 373. miejsce - najniższe od 2002 roku. Decyzję o rozstaniu z zawodowym tenisem z pewnością przyspieszyły porażki w pierwszych rundach trzech ostatnich turniejów wielkoszlemowych.

Szarapowa: droga pełna upadków i zakrętów

- Patrząc w przeszłość, mogę stwierdzić, że tenis był moją osobistą górą. Moja droga pełna była upadków i zakrętów, ale widok ze szczytu był nieprawdopodobny - stwierdziła w emocjonalnym wywiadzie.

I dodała: - Po 28 latach treningów i rywalizacji oraz pięciu zdobytych tytułach wielkoszlemowych jestem gotowa, by zdobywać szczyty w innych dziedzinach życia.



Rosjanka zdradziła, że całe jej życie było pogonią za sukcesem i to ma się nie zmienić również po zakończeniu kariery. - Bez względu na to, co mnie czeka, będę się na tym koncentrować tak samo mocno, z tą samą etyką pracy i będę stosować wszystkie lekcje, które pobrałam w trakcie zawodowej gry w tenisa - zapewniła.



Maria Sharapova is leaving tennis. In an exclusive essay for Vanity Fair and Vogue, the tennis legend reflects on her career, looks to her future, and asks: How do you leave behind the only life you’ve ever known? https://t.co/q2UO5INjFI — VANITY FAIR (@VanityFair) February 26, 2020

A co w najbliższym czasie? Szarapowa zamierza skupić się na rzeczach tych najprostszych - poświęcić czas rodzinie, cieszyć się wreszcie relaksem przy porannej filiżance kawy.

Była liderka rankingu WTA rozegrała ostatni mecz w pierwszej rundzie tegorocznego Australian Open. W Melbourne okazała się słabsza od Chorwatki Donny Vekić.

Na kortach zarobiła prawie 39 milionów dolarów.