Powrót Szarapowej opóźniony przynajmniej o dwa tygodnie

- Z ogromną przykrością muszę poinformować, że nie zdążę wydobrzeć na tyle, by pojawić się w Stuttgarcie. Proces dochodzenia do pełni sił przebiega dobrze, ale nie jestem jeszcze w stanie rywalizować na najwyższym poziomie - poinformowała była liderka rankingu WTA.

Szarapowa triumfowała w Stuttgarcie w latach 2012-2014. Z tegorocznego turnieju, który startuje w najbliższy poniedziałek, już wcześniej wycofały się Elina Switolina, Sloane Stephens, Danielle Collins i Dominika Cibulkova. Rosjanka dołączyła do nich w czwartek.

Świątek spróbuje podbić Paryż. Troje Polaków pewnych gry we French Open Roland Garros... czytaj dalej » Ostatnim turniejem Szarapowej było styczniowe St. Petersburg Ladies Trophy. Tam odezwało się ramię, z którym tenisistka ma kłopoty już od 2008 roku. W zeszłym sezonie problemy się nasiliły.

Kilka tygodni oczekiwania

Kontuzja sprawiła, że Masza opuściła turnieje na Bliskim Wschodzie, by następnie przejść drobny zabieg, który wyeliminował ją z imprez w Indian Wells i Miami.

- Jak wszyscy wiedzą, od lata 2018 roku zmagam się z bólem ramienia. Przez dziesięć tygodni po US Open koncentrowałam się na wzmocnieniu pierścienia rotatorów i barku do lepszego podtrzymywania chirurgicznie poprawionego ścięgna. Co prawda wzmocniłam ramię, ale ból nie minął. Po wysłuchaniu kilku opinii w kilku różnych krajach podjęłam decyzję, by poddać się drobnemu zabiegowi. Minie kilka tygodni, nim wszystko się zaleczy - zaznaczyła Rosjanka.

Jej powrót na korty na razie planowany jest na 5 maja. Wtedy rozpocznie się Mutua Madrid Open, turniej rangi Premier Mandatory. 26 maja zaczyna się wielkoszlemowy Roland Garros, punkt kulminacyjny sezonu na kortach ziemnych.