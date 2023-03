Zaiskrzyło w Indian Wells. Czeszka nie mogła patrzeć na rywalkę

Sakkari, siódma rakieta świata, w 1/8 finału kalifornijskiej imprezy rywalizowała z Pliskovą (17. WTA). W trzecim secie, przy stanie 5:2 dla Greczynki, doszło do kontrowersji. W jednej z akcji Czeszka podbiegła do siatki i uderzyła piłkę. Wyraźnie za mocno, bo nie trafiła w kort.

Pliskova była jednak zdania, że piłka po drodze dotknęła rakiety przeciwniczki. Sakkari temu zaprzeczyła, a sędzia przyznał jej punkt.



A little drama in the Karolina Pliskova vs Maria Sakkari Indian Wells match



From what I can see, it looks like Maria’s racquet touched the ball & the point should’ve been awarded to Karolina.



I still don’t understand why tennis doesn’t use video replay for stuff like this.. pic.twitter.com/e1kKWalf7b — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 14, 2023

Nie spojrzała na Sakkari

Greczynka ostatecznie zwyciężyła 6:4, 5:7, 6:3 i awansowała do ćwierćfinału Indian Wells. Pokonana Pliskova po ostatniej piłce wciąż była najwyraźniej zła. Podając rękę przy siatce, nie spojrzała na Sakkari, która o półfinał zagra z kolejną Czeszką Petrą Kvitovą (15. WTA).



Sakkari survives, 2h45, into the QFs in Indian Wells. No look handshake from Pliskova, who thinks Maria cheated later in the 3rd. Kaja says Sakkari touched a ball at the net, umpire didn’t see, Maria denies it pic.twitter.com/yVcTwgwFiG — José Morgado (@josemorgado) March 14, 2023

Grecka tenisistka to ubiegłoroczna finalistka Indian Wells. Decydujący mecz przegrała z Igą Świątek, która w trwającej edycji również już jest w ćwierćfinale(zmierzy się z Rumunką Soraną Cirsteą).