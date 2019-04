Mecz sióstr słynnych tenisistek. Osaka wyrzuciła Radwańską

Młodsza z sióstr Radwańskich przebywa na Florydzie od końca marca. Do turnieju przygotowywała się na zielonej mączce kortów w Palm Beach Gardens. Wcześniej rywalizowała w turnieju ITF w Kazaniu (korty twarde, 25 tys. dolarów), w którym dotarła do finału.

W Palm Harbor nie było już tak dobrze. Krakowianka co prawda wygrała pierwszego gema przy swoim serwisie, ale potem w sześciu kolejnych górą była Amerykanka.

Zmarnowana szansa

W drugim secie 28-letnia Polka prowadziła 2:0, 4:1 i 6:5. Co więcej, w dwunastym gemie przy swoim podaniu miała nawet piłkę setową, ale ostatecznie Osaka zdołała doprowadzić do tie-breaka. W nim młodsza o pięć lat Amerykanka prowadziła już 6-3, jednak Urszula nie miała zamiaru składać broni. Mari zakończyła spotkanie dopiero przy czwartej piłce meczowej, po godzinie i 45 minutach. To idealny prezent na 23. urodziny, które zawodniczka obchodzi 3 kwietnia.

Dla siostry liderki rankingu WTA było to dopiero pierwsze zwycięstwo w sezonie. Wcześniej przegrywała w pierwszych rundach w Newport Beach (125K Series), Midland (100 tys. dolarów) i Miami Open (Premier Mandatory). Tenisistka z Osaki nie ma na swoim koncie choćby jednego triumfu w imprezach ITF.

W kolejnym meczu w Palm Harbor Mari zagra z rozstawioną z dwójką Japonką Kurumi Narą. W drabince głównej są również Barbora Krejcikova, Danka Kovinić, Gabriela Dabrowski, Nicole Gibbs czy Whitney Osuigwe, która pokonała Mari Osakę w Miami.