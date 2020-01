Ostry konflikt legend tenisa. "Niewiarygodne, jak silna jest jej homofobia"

"Najpierw była Aga, teraz jest Iga". Sztuczka Świątek zagraniem roku W przeszłości aż... czytaj dalej » Pani Court w latach 60. XX wieku byłą pierwszą rakietą świata. W turniejach wielkoszlemowych indywidualnie triumfowała aż 24 razy, w tym 11 w erze open. W roku 1970 zgarnęła klasycznego Wielkiego Szlema, czyli wygrała wszystkie cztery imprezy tej rangi.

Właśnie to dokonanie, dostępne dla wybrańców, ma być przypomniane w czasie ruszającego 20 stycznia w Melbourne Australian Open. Przypomniane i podkreślone, ale bez świętowania, bo 77-letnia Court nie przestaje wywoływać kontrowersji.

Navratilova: żałosne, powinna się wstydzić

W kościele zielonoświątkowców w Perth, gdzie jest pastorem, wygłosiła kazanie. - Dzieci w wieku siedmiu lub ośmiu lat podejmują decyzję o zmianie płci. Przeczytajcie początek "Księgi Rodzaju", to wszystko, co mam do powiedzenia. Mężczyzna i kobieta. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, wierzysz w słowo Boga. Młodzi ludzie przyjmują hormony doprowadzające do zmian w ich organizmach, a potem, mając lat 17, myślą: teraz jestem chłopakiem, a kiedyś byłam dziewczyną - mówiła Court.



W kazaniu przywołała diabła. - Obecny jest w mediach, polityce, edukacji i telewizji, kontrolę chce mieć nad całym narodem, wpływać na umysły ludzi i wypowiadane przez nich słowa - opowiadała.

Źródło: Getty Images Court wygrała 24 tytuły wielkoszlemowe

Od razu skomentowała to Martina Navratilova, też była gwiazda tenisa, triumfatorka 18 turniejów wielkoszlemowych, od lat walcząca o prawa mniejszości seksualnych. W 1981 roku w jednym z wywiadów Navratilova wyznała, że jest osobą biseksulaną. Niedługo potem określiła siebie jako lesbijkę.



- Margaret nie zmieniła zdania w sprawie gejów, na pewno nie zmieni go też w sprawie transseksualistów. Niewiarygodne, jak silna jest jej homofobia. Żałosne, powinna się wstydzić. Chowa się za Biblią, jak wielu robiło to przed nią i wielu robić będzie po niej - oświadczyła teraz.

Court: małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety

Dwa lata temu Court publicznie stwierdziła, że jest jej przykro, ale po świecie nie będzie już podróżować samolotami linii Qantas. Wszystko przez to, co w sprawach homoseksualizmu śmie głosić dyrektor generalny tych linii Alan Joyce.



"Jak wiecie, przez lata reprezentowałam Australię i nigdy nie przegrałam meczu broniąc narodowych barw. Teraz jestem rozczarowana tym, że Qantas aktywnie promuje małżeństwa tej samej płci. A dla mnie małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety, jak napisano w Biblii" – oświadczyła w liście otwartym na łamach "The Western Australian".

Źródło: Getty Images Navratilova zdobyła 18 tytułów wielkoszlemowych

Australijski Związek Tenisa błyskawicznie odciął się wtedy od jej opinii. "Szanujemy Margaret Court jako legendę sportu, ale podobne wypowiedzi to jej osobisty punkt widzenia, niemający nic wspólnego z wyznawanymi przez nas wartościami, wspieraniem równości i różnorodności" – napisano.



W listopadzie 2019 federacja wydała podobne oświadczenie.

Court skrytykowana została też przez piłkarkę ręczną Hannah Mouncey, która przed zmianą płci była Callumem Mounceyem, zawodnikiem futbolu australijskiego. Oskarżyła byłą tenisistkę o przyczynianie się do dyskryminowania i prześladowania transpłciowych dzieci. - Podejmowane przez nich próby samobójcze w większości nie wynikają z tego, kim są, ale z tego, jak źle traktuje je społeczeństwo - stwierdziła Mouncey.

