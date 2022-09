Maja Chwalińska przedwcześnie kończy sezon

Depresja kazała jej się zatrzymać. Tenisistka Maja Chwalińska zawiesza karierę, by o siebie zadbać. To już kolejna osoba ze świata sportu, która o depresji mówi głośno. Depresja może dotknąć każdego. Szacuje się, że tylko w czasie pandemii liczba Polaków zmagających się z nią wzrosła dwukrotnie.

Chwalińska z bólem serca musi przedwcześnie skończyć udany dla siebie sezon. Po raz pierwszy w karierze Polka przeszła przez eliminacje do Wimbledonu i w debiucie wygrała jeden mecz. Potem zaliczyła dobre występy w imprezie WTA w Warszawie i Jassach.

Do drabinki głównej US Open co prawda nie awansowała, ale za to przesunęła się na najwyższą w karierze pozycję w rankingu WTA. W tej chwili zajmuje 153. miejsce.

Grała z bólem

Polka od jakiegoś czasu narzekała jednak na ból w prawym kolanie i zdecydowała się poddać operacji.

- Przeszłam operację prawego kolana, które dokuczało mi już od dłuższego czasu. Chciałam bardzo podziękować dr Janowi Paradowskiemu za profesjonalna opiekę. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wrócę do rywalizacji za ok. 3 miesiące. Trzymajcie kciuki za moją szybką rekonwalescencję – napisała w mediach społecznościowych Chwalińska.

To oznacza, że 21-latka w tym roku już nie wystąpi, ale być może zobaczymy ją na początku przyszłego sezonu w Australii. Pierwszy wielkoszlemowy turniej w 2023 roku odbędzie się w Melbourne w drugiej połowie stycznia.