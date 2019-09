Fręch awansowała do turnieju w Kantonie. Kawa nie zagra w Osace

Linette nie ma patentu na Szwedkę. Odpadła w ćwierćfinale Koniec przygody... czytaj dalej » Fręch od połowy sierpnia spisuje się bardzo dobrze. Od turnieju ITF w amerykańskim Concord może pochwalić się bilansem 9-3, na który złożyły się też przebrnięte kwalifikacje US Open.

Co prawda przed tygodniem w Zhenghou w decydującym meczu kwalifikacji przegrała z Holenderką Lesley Pattinamą Kerkhove, ale powetowała to sobie w Kantonie. Zanim rozprawiła się z Reiną, pokonała 6:2, 3:0 (krecz) Amerykankę Varvarę Lepchenko (121. WTA).

W turnieju głównym Guangzhou Open zagrają m.in. Elina Switolina, Sofia Kenin, Qiang Wang, Shuai Zhang i Saisai Zheng.

Kawa tęskni za ziemią

Na twardych kortach w Azji nie potrafi się z kolei odnaleźć uwielbiająca "cegłę" Kawa. Od sensacyjnego finału w Jurmali 26-latka poniosła trzy porażki w czterech meczach.

Jedyne zwycięstwo odniosła w pierwszej rundzie kwalifikacji Toray Pan Pacific Open, pokonując Japonkę Mayo Hibi (217. WTA) 6:4, 2:6, 6:4. Porażka w decydującej rundzie eliminuje Polkę z występu w drabince głównej, w której pojawią się m.in. Naomi Osaka, Kiki Bertens, Sloane Stephens, Angelique Kerber i Madison Keys.

W grze podwójnej zobaczymy w Osace Alicję Rosolską, która zagra w parze z Ukrainką Dajaną Jastremską.