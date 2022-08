Fręch przegrała mecz w głowie: ciężko było dźwignąć to psychicznie

US Open oglądaj w Eurosporcie w Player.pl

Fręch jest nawet wyżej w rankingu od Marino. Polka zajmuje 103., a Kanadyjka 106. miejsce. Patrząc na cyferki, faworytką mogła wydawać się Fręch, jednak na korcie obie dzieliła różnica klas - na korzyść tej drugiej.

- Nie potoczył się ten mecz kompletnie tak, jak bym chciała. Byłam zagubiona, ruchy były zupełnie inne niż wcześniej, aczkolwiek na treningach też nie wyglądało to za dobrze. Po poprzednich wynikach starałam się budować pewność siebie, ale na tych kortach od początku coś mi nie pasowało - żałowała trzecia rakieta Polski.

- Co było nie tak? - dopytywał korespondent TVN24 na turniej na kortach Flushing Meadows.

Przeładowany kalendarz dał się we znaki

- Wszystko połączone. Granie turniejów co tydzień przez dwa miesiące. To się skumulowało. Organizm też potrzebuje chwili wytchnienia. Liczyłam na to, że da się to zatuszować, da się to oszukać, ale to nie jest takie proste - wyjaśniała rozczarowana tenisistka.

- Nawet nie mam jak analizować tego meczu. Po prostu nie byłam sobą. Nie wyszło tak, jak bym chciała. Nie byłam w stanie za bardzo skupić się na przeciwniczce, tylko bardzo skupiałam się na sobie, na tym, co ja robię, co gdzieś u siebie powinnam poprawić niż na całości meczu. Było to bardzo ciężkie, by dźwignąć ten mecz psychicznie - dodawała.

Fręch tłumaczyła się przemęczeniem. - Grałam co tydzień. Nawet po Wimbledonie, gdzie tych emocji był ogrom i byłam wykończona. Przez dwa dni w ogóle dojście z salonu do kuchni było dla mnie męczące. I od razu pojechałam na kolejny turniej, jeszcze na mączkę. Gdzieś to wszystko tak się skumulowało, że po prostu miałam dosyć - mówiła po wysokiej porażce w 1. rundzie US Open.

Kalendarz Fręch w istocie był przeładowany, choć akurat po Wimbledonie miała dwutygodniową przerwę bez startów. Od 18 lipca grała już co tydzień, a wyników jak nie było, tak nie ma. Teraz tenisistka z Łodzi liczy na spokojniejsze dwa tygodnie, w trakcie których będzie wreszcie mogła naładować rozładowane od dawna baterie.

