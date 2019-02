Fręch nie wykorzystała wielkiej szansy. Odpadła w 1. rundzie w Dubaju

Video: Eurosport

Koniec przygody Fręch z Australią

Magdalena Fręch odpadła w kwalifikacjach Australian Open. 154. na liście światowej Polka, która rok temu awansowała do głównej drabinki turnieju i odpadła tam w 1. rundzie, a we French Open dotarła nawet do 2. rundy głównego turnieju, uległa 2:6, 3:6 Niemce Annie Zaji (214. WTA).

