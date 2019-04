Wysokie prowadzenie przekleństwem polskich tenisistek w Charleston

Magdalena Fręch odpadła w kwalifikacjach Australian Open. 154. na liście światowej Polka, która rok temu awansowała do głównej drabinki turnieju i odpadła tam w 1. rundzie, a we French Open dotarła nawet do 2. rundy głównego turnieju, uległa 2:6, 3:6 Niemce Annie Zaji (214. WTA).

Linette dostała się do imprezy z rankingu, Fręch musiała przebijać się przez kwalifikacje. Z turniejem pożegnały się jednak w podobnych okolicznościach.

Linette prowadziła już 4:1 i przegrała. Australijka znowu za silna Już na pierwszej... czytaj dalej » Na pierwszy ogień z Polek w poniedziałek poszła Linette, która w poniedziałek w Karolinie Południowej mierzyła się z Ajlą Tomljanović. Poznanianka przegrała wszystkie trzy poprzednie pojedynki z Australijką chorwackiego pochodzenia, ale otworzyła się przed nią znakomita szansa na odwrócenie losów tej rywalizacji. Przegrała pierwszego seta, jednak w drugim secie prowadziła już 4:1 z dwoma przełamaniami. Wysokie prowadzenie przerosło jednak 27-latkę. Linette przegrała drugiego seta po tie-breaku i w konsekwencji cały mecz 2:6, 6:7 (7-9).

Fręch podzieliła los

Jeszcze bliżej awansu do 2. rundy turnieju w Charleston była we wtorek druga z polskich singlistek w głównej drabince. Fręch rywalizowała z 30. w światowym rankingu, ale pogrążoną w głębokim kryzysie Mihaelą Buzarnescu. W przeciwieństwie do Linette tenisistka z Łodzi doprowadziła do decydującej partii, w której na dodatek rozdawała karty.

W trzecim secie Fręch prowadziła z Rumunką 4:1 z jednym przełamaniem i była o dwa gemy od 2. rundy Volvo Car Open. Pewne prowadzenie sparaliżowało jednak i drugą z Polek. Z siedmiu kolejnych gemów wygrała tylko jednego. Po przeszło dwóch godzinach Rumunka wygrała 6:1, 4:6, 7:5 i kosztem Polki odniosła dopiero drugie zwycięstwo w cyklu WTA Tour od sierpnia.