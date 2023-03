Fręch postawiła się byłej wiceliderce rankingu tenisistek

Fręch awansowała do 2. rundy kwalifikacji do Australian Open

Popis Świątek. Straciła tylko jednego gema Iga Świątek... czytaj dalej » Zajmująca 106. lokatę w światowym rankingu 25-letnia łodzianka wcześniej odpadła w decydującej rundzie eliminacji, ale dostała się do głównej drabinki jako tak zwana szczęśliwa przegrana, zajmując jedno z miejsc zwolnionych przez tenisistki, które wycofały się w ostatniej chwili.



W pierwszej rundzie trafiła na 78. na liście WTA Belgijkę Marynę Zanevską i zwyciężyła w trzech setach po prawie dwuipółgodzinnej batalii. W kolejnym etapie poprzeczka powędrowała zdecydowanie w górę, bo na Polkę czekała czwarta w klasyfikacji tenisistek Jabeur.

Jabeur: bardzo chciałam już wrócić do gry

Tunezyjka wróciła na kort po prawie dwumiesięcznej przerwie z powodu kłopotów zdrowotnych i zabiegu, jakiemu poddała się po odpadnięciu w drugiej rundzie wielkoszlemowego Australian Open.



Brak ogrania, rytmu meczowego był widoczny w jej postawie, popełniała sporo niewymuszonych błędów, ale w miarę upływu czasu przejmowała inicjatywę i kontrolę nad przebiegiem meczu.



- Bardzo chciałam już wrócić do gry, tęskniłam za kortem, za rywalizacją. Próbowałam przygotować się najlepiej jak to możliwe do Indian Wells i Miami, ale na pewno nie jestem w optymalnej formie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie - przyznała była wiceliderka rankingu WTA po zwycięstwie.



Welcome back, @Ons_Jabeur



— wta (@WTA) March 12, 2023

Fręch na pocieszenie pozostaje fakt, że po raz pierwszy w karierze wygrała seta z tenisistką z TOP10 i zainkasuje prawie 31 tysięcy dolarów premii. Druga runda w Kalifornii to jednak za mało, by wrócić do czołowej setki kobiecego touru.

Wcześniej do trzeciej rundy (1/16 finału) awansowała Iga Świątek, a w drugiej odpadła Magda Linette.

Źródło: Getty Images Magdalena Fręch

Wynik meczu 2. rundy singla kobiet:

Ons Jabeur (Tunezja, 4) - Magdalena Fręch (Polska) 4:6, 6:4, 6:1