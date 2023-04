Brak Świątek to niejedyne osłabienie. Problemy Polek przed arcyważnym meczem

Magdalena Fręch to trzecia najlepsza polska singlistka w rankingu WTA

Magdalena Fręch przegrała z Sachią Vickery i odpadła z eliminacji do Australian Open.

Fręch przegrała 1. seta meczu z Vickery w kwalifikacjach do Australian Open.

To kolejne osłabienie Biało-Czerwonych przed starciem z Kazachstanem. Już wcześniej było bowiem wiadomo, że do Astany nie przyjedzie prowadząca w światowym rankingu Iga Świątek. W przypadku trzykrotnej triumfatorki wielkoszlemowej na przeszkodzie stanęła kontuzja żeber.

Linette liderką w Astanie

Pod nieobecność raszynianki oraz Fręch (98. WTA), liderką reprezentacji będzie półfinalistka tegorocznego Australian Open, czyli Magda Linette (19. WTA). Drugą singlistką będzie Weronika Falkowska (248. WTA), a skład uzupełniają: specjalizująca się w deblu Alicja Rosolska oraz juniorka Weronika Ewald.

Kwietniowy mecz zostanie rozegrany w ramach kwalifikacji do turnieju finałowego o Puchar Billie Jean King.

W ubiegłorocznym turnieju finałowym Polki, po porażkach z Amerykankami (1:2) i Czeszkami (1:2), odpadły w fazie grupowej. Wtedy w kadrze również zabrakło Świątek, bowiem termin imprezy kolidował z WTA Finals.