Sukces Fręch. Pokonała w Meksyku znacznie wyżej notowaną rywalkę

Fręch przegrała w 1. rundzie tegorocznego US Open

Zobacz, co powiedziała Magdalena Fręch w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po przegranym meczu z Andżeliką Kerber. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Fręch przełamała Marino na początku 2. seta meczu w 1. rundzie US Open

Skrót meczu Magdalena Fręch - Rebecca Marino w 1. rundzie US Open

Magdalena Fręch przegrała 2:6, 3:6 z Kanadyjką Rebeccą Marino w 1. rundzie turnieju US Open. Zobacz piłkę meczową w spotkaniu.

Fręch przebijała się do turnieju głównego przez eliminacje. Polka zajmuje 128. miejsce w rankingu WTA, a Putincewa jest 55. Faworytkę pojedynku łatwo było więc wskazać.

Fręch przełamuje Putincewą

Gigantyczna dominacja Świątek. Te liczby robią wrażenie Iga Świątek w tym... czytaj dalej » Niespodziewanie we wtorek to Fręch rozdawała karty na korcie. W pierwszym secie walka była wyrównana, a obie zawodniczki dość pewnie wygrywały przy swoim serwisie. Sytuacja zmieniła się w ósmym gemie. Wtedy to Fręch przełamała podanie rywalki i po chwili cieszyła się z wygranej 6:3.

Druga odsłona spotkania miała nieco inny przebieg. Tym razem Fręch przełamała serwis Putincewej już w trzecim gemie. Tenisistka z Kazachstanu momentalnie odpowiedziała tym samym. Decydujące okazało się przełamanie Polki w siódmym gemie.

Fręch zasłużyła na zwycięstwo. W całym meczu znacznie lepiej spisywała się przy drugim serwisie i była bardzo skuteczna przy break pointach (wykorzystała 75 proc.).

Z kim Fręch zagra w 2. rundzie?

W drugiej rundzie rywalką tenisistki z Łodzi będzie rozstawiona z numerem 14 Amerykanka Danielle Collins lub jej rodaczka Caroline Dolehide.



We wtorek mecz pierwszej rundy rozegra także Magda Linette, a jej przeciwniczką będzie Amerykanka Madison Keys (nr 13).