Udane eliminacje Fręch. Dwie Polki w głównej drabince prestiżowego turnieju

Aby zagrać w głównym turnieju w Guadalajarze, Fręch (128. WTA) musiała przejść dwie rundy eliminacji. W pierwszej Polka pokonała Kazaszkę Annę Danilinę (461. WTA) 7:5, 6:3.

Fręch awansowała bez straty seta

W drugiej okazała się lepsza od Lao (209. WTA). Amerykanka nie sprawiła naszej tenisistce większych problemów. Na wyróżnienie zasługuje fakt, że Fręch miała w tym meczu cztery break pointy i wszystkie wykorzystała.

Spotkanie trwające 78 minut ostatecznie zakończyło się wynikiem 6:4, 6:2.

Po zakończeniu eliminacji łodzianka poznała pierwszą rywalkę w głównej drabince. Będzie nią Julia Putincewa (55. WTA) z Kazachstanu, która w tym roku wygrała już ich jedno bezpośrednie starcie - w lutym w Dubaju 6:2, 6:1.

Źródło: Getty Images Magdalena Fręch zagra w głównej drabince turnieju WTA 1000 w Guadalajarze

Trudne wyzwanie Linette na inaugurację

Zwycięstwo Fręch sprawiło, że w głównym turnieju zagrają dwie reprezentantki Polski. W Meksyku wystąpi bowiem również Magda Linette (57. WTA), która na inaugurację zmierzy się z Amerykanką Madison Keys (15. WTA).

Oba spotkania Biało-Czerwonych zostaną rozegrane we wtorek lub w środę.

W Guadalajarze nie pojawi się z kolei zwyciężczyni imprezy w San Diego, czyli Iga Świątek. Liderka światowego rankingu przygotowuje się już do ostatniego startu w sezonie - WTA Finals (31 października - 7 listopada).