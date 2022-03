Mecz zmarnowanych szans. Fręch pożegnała się z turniejem w Miami

Magdalena Fręch po dość słabym początku meczu z Rumunką Iriną Barą w kwalifikacjach do wielkoszlemowego turnieju French Open, zdołała w końcu przełamać rywalkę i zmniejszyć stratę.

Magdalena Fręch przełamała Irinę Barę i odrobiła stratę z początku 2. seta meczu o awans do French Open

Magdalena Fręch przegrała 5:7, 2:6 z Rumunką Iriną Barą mecz o awans do turnieju głównego wielkoszlemowego French Open.

Najważniejsze momenty meczu Magdaleny Fręch z Iriną Barą w kwalifikacjach do French Open

24-letnia łodzianka, 89. obecnie rakieta świata, do głównej drabinki turnieju na Florydzie musiała przebijać się przez eliminacje. Łatwo nie było, ale udało jej się odprawić niżej notowane - Amerykankę Whitney Osuigwe i Szwajcarkę Stefanie Vogele.

W środę poprzeczka została zawieszona znacznie wyżej. Burel jest tenisistką wyżej notowaną od Polki (82. WTA), ale jej dużym problemem w ostatnich tygodniach była forma sportowa. Urodzona w Rennes tenisistka, która w czwartek będzie obchodzić 21. urodziny, przegrywała ostatnio na potęgę. Ostatni raz zwycięska z kortu schodziła w 1. rundzie małego turnieju poprzedzającego Australian Open w Melbourne. To był 5 stycznia.

"Impreza skończona". Australia płacze i docenia Barty Ashleigh Barty... czytaj dalej » Później przegrywała mecze otwarcia właśnie w Australian Open, w malutkim turnieju we francuskim Andrezieux-Boutheon oraz ostatnio w Indian Wells. Faworytkę wskazać było zatem niezwykle trudno.

Falstart Fręch

Fręch zaczęła środowe starcie z dużą ochotą do gry i przed szansą na przełamanie stanęła już w pierwszym gemie. Nie udało się, a co gorsza, Burel szybko się otrząsnęła i za moment to ona w błyskawicznym tempie zaczęła punktować przy podaniu Fręch. Przełamała Polkę bez wielkiego problemu.

Łodzianka z dużymi problemami, ale wreszcie otworzyła swoje konto gemowe przy wyniku 0:3. Obroniła przy tym piłkę na kolejne przełamanie. U Polki szwankował serwis, bo na tym etapie wygrywała tylko nieco ponad 60 procent punktów po pierwszym i ledwie 20 procent po drugim podaniu.

Szczęśliwie Fręch była skuteczniejsza wtedy, kiedy przychodziło jej returnować. Przy stanie 2:4 zapracowała na dwie pierwsze okazje na przełamanie powrotne i właśnie drugą z nich wykorzystała. Wydawało się, że Polka wraca do gry, ale ten stan rzeczy nie trwał długo. Jej niemoc serwisowa trwała w najlepsze i za moment Burel ponownie miała dwa gemy przewagi.

Ostatecznie Francuzka wygrała partię otwarcia 6:3.

Set straconych szans

Barty abdykuje. Co to oznacza dla Świątek? Decyzja Ashleigh... czytaj dalej » Burel nie zatrzymywała się również na początku seta numer dwa. Miała na koncie przełamanie już po pierwszym gemie. Za chwilę to samo mogło stać się udziałem Polki, ale nie wykorzystała ona żadnej z czterech szans. Z jej perspektywy było już 0:2.

Fręch była jednak cierpliwa. Nie przestawała wywierać presji na Burel i dość szybko dopięła swego. W gemie numer sześć zagrała przy serwisie rywalki niemal perfekcyjnie i ostatecznie ją dogoniła. Na tablicy wyników pojawił się rezultat 3:3.

I to nie był jeszcze koniec fantastycznej passy łodzianki, bo kilka minut później, po walce na przewagi, sięgnęła po kolejnego brejka i wyszła na prowadzenie 5:3. Miała na koncie cztery wygrane gemy z rzędu.

Wystarczyło utrzymać podanie i cieszyć się z wygranego seta. To okazało się jednak zbyt trudne, bo Burel obudziła się w najlepszym dla siebie momencie.

Fręch miała wymarzoną okazję na zamknięcie partii przy wyniku 5:4 i podaniu Burel. Francuzka serwowała lekko i mało precyzyjnie, więc Polka szybko uzyskała prowadzenie 40:0. Żadnej z trzech piłek setowych jednak nie wykorzystała.

20-latka podbudowana wyjściem z trudnej sytuacji była w stanie wrzucić wyższy bieg i to jej łupem padły dwa kolejne gemy, a w konsekwencji cały mecz. Spotkanie trwało godzinę i 45 minut.

W 2. rundzie turnieju WTA 1000 w Miami zagrają inne Polki - Magda Linette i Iga Świątek. Ta druga, wiceliderka światowego rankingu, na otwarcie miała wolny los.

W turnieju mężczyzn tytułu będzie bronić rozstawiony z numerem ósmym Hubert Hurkacz.

Wynik meczu 1. rundy turnieju WTA 1000 w Miami:

Magdalena Fręch - Clara Burel 3:6, 5:7.