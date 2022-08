Linette w finale Polish Open. Rywalką czołowa deblistka

Zobacz, co powiedziała Magda Linette na korcie po pokonaniu Ons Jabeur w pierwszej rundzie Roland Garros. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa z Linette na korcie po awansie do 2. rundy Roland...

Rozmowa z Linette na korcie po awansie do 2. rundy Roland Garros

Zobacz rozmowę Pawła Kuwika z Magdą Linette. Polka awansowała do drugiej rundy Roland Garros. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Linette po awansie do 2. rundy Roland Garros

Linette po awansie do 2. rundy Roland Garros

Pula nagród w turnieju ITF wynosi 100 tysięcy dolarów. Zwyciężczyni rywalizacji w grze pojedynczej odbierze czek na sumę 12 280 dolarów oraz zdobędzie 100 punktów do rankingu WTA. Komitet Organizacyjny przyzna też podczas turnieju nagrodę dodatkową - samochód Range Rover Evoque. Jest więc o co walczyć.

Jednostronny półfinał

Świątek zawitała do Toronto. Poznała drabinkę, czeka na pierwszą rywalkę Iga Świątek jest... czytaj dalej » W półfinałowym meczu najwyżej rozstawiona w turnieju Linette nie miała poważnych problemów z ograniem Tomowej. Kluczowym momentem pierwszego seta był czwarty gem. Wówczas poznanianka jedyny raz przełamała podanie rywalki, wyszła na prowadzenie 4:1 i nie oddała go już do końca partii.

Drugi set zaczął się doskonale dla Linette, która od razu wygrała gema przy serwisie Bułgarki. Potem jeszcze dwukrotnie przełamywała jej podanie i wygrała partię do jednego.

Linette z Siniakovą w finale

W finale Polka zmierzy się z Kateriną Siniakovą, która znana jest raczej z gry deblowej. W swojej karierze Czeszka pięć razy triumfowała w Wielkim Szlemie w grze podwójnej. W singlu nie spisuje się aż tak dobrze. Do tej pory wygrała dwa turnieje WTA - oba w 2017 roku. W Wielkim Szlemie najdalej dotarła do czwartej rundy Rolanda Garrosa przed trzema laty.

- Siniakova to była numer jeden w deblowym rankingu i mistrzyni kilku Wielkich Szlemów w grze podwójnej. W singlu choć teraz ma ranking 90., to była przecież długo w pierwszej 50-tce na świecie. Pamiętam, że grałyśmy w trzeciej rundzie Wimbledonu - tak o Czeszce wypowiadała się dyrektor sportowa turnieju Agnieszka Radwańska.

Linette i Siniakova mierzyły się w przeszłości dwukrotnie i za każdym razem górą była poznanianka.

Finał gry pojedynczej turnieju ITF W100 zaplanowano na niedzielę i godz. 15.00. Emocji na pewno nie zabraknie.

Źródło: Newspix Magda Linette ma za sobą kolejny udany mecz

Kawa przegrała w deblu

Z kolei w sobotnim finale gry podwójnej wystąpiły najwyżej rozstawione Katarzyna Kawa i Niemka Vivian Heisen, a ich rywalkami były rozstawione z numerem drugim Brytyjki Alicia Barnett i Olivia Nicholls.

Kawa i jej partnerka przegrały to spotkanie 1:6, 6:7 (3-7).

Polish Open jest pierwszym międzynarodowym turniejem tej rangi organizowanym przez Polski Związek Tenisowy.