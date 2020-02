Zaczęła od 0:4, ale się podniosła. Linette awansowała do półfinału

Iga Świątek i Magda Linette sprawiły niespodziankę w pierwszej rundzie debla US Open. Polki pokonały Bethanie Mattek-Sands oraz Coco Vandeweghe 3:6, 6:3, 7:5. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Do piątkowego meczu obie zawodniczki nie straciły seta. Zajmująca 42. miejsce w światowym rankingu Linette pokonała 495. Ukrainkę Katerynę Bondarenko i 106. Chinkę Shuai Peng.



W ćwierćfinale przeciwniczką 28-letniej Polki była 18-letnia Xiyu Wang, zwyciężczyni juniorskiego US Open w 2018 roku.

Przebudzenie w drugim secie