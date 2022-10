Linette wyróżniona przez WTA. Akcja z Seulu zagraniem września

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po emocjonującym spotkaniu z Karoliną Pliskovą w 1. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

W drugiej połowie września Linette brała udział w turnieju rozgrywanym w stolicy Korei Południowej. Po wygranej z Holenderką Arianne Hartono Polkę czekało starcie z jedną z najlepszych deblistek świata. Polka w finale gry podwójnej w Ostrawie Alicja Rosolska i... czytaj dalej »

Linette z zagraniem września

Spotkanie z Mladenovic było niezwykle wyrównane. O losach zwycięstwa decydował dopiero trzeci set. Ważnym momentem tego meczu było to, co zdarzyło się przy prowadzeniu Linette 4:6, 7:6 (7-5), 4:2.

W siódmym gemie decydującej partii Francuzka musiała bronić break pointa. Przy przewadze naszej tenisistki bardzo dobrze zaserwowała i w całej akcji była stroną przeważającą. 30-latka z Poznania nie chciała jednak oddać punktu bez walki, kapitalnie broniąc się przed ciosami rywalki.

Jedno z defensywnych uderzeń okazało się jednak kończącym, bo piłka przeleciała minimalnie nad taśmą, zaskakując bezradną Francuzkę. Zagranie było o tyle istotne, że Linette przełamała przeciwniczkę, a w kolejnym gemie sama utrzymała serwis i to ona mogła cieszyć się z końcowego zwycięstwa.



Sizzling in Seoul @MagdaLinette produces a stunning get and claims the Shot of the Month for September!



Presented by @CorpayFXpic.twitter.com/myyBvVtl7l — wta (@WTA) October 7, 2022





Przygoda poznanianki w Seulu nie potrwała jednak długo, bo dzień później nasza tenisistka przegrała w ćwierćfinale z Emmą Raducanu 2:6, 2:6.