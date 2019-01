Magda Linette wyeliminowała w Hobart 41. rakietę świata

Wielka Serena za mocna dla Magdy Linette

Magda Linette stawiała opór Serenie Williams jedynie w pierwszym secie. Największy tenisowy stadion świata okazał się dla Polki przytłaczający, a zmierzająca po swój 24. wielkoszlemowy tytuł Amerykanka wygrała 6:4, 6:0 i awansowała do 2. rundy US Open. Relacje na żywo z US Open w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 i usłudze Eurosport Player.

