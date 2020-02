Finałowy popis Magdy Linette. Polka wygrała turniej WTA

25.10 | Najlepsza polska tenisistka Magdy Linette ma za sobą najbardziej udany sezon w karierze. Osiągnęła w nim sukcesy sportowe, a co za tym idzie też finansowe. - Od kilku lat jestem w pierwszej setce rankingu WTA i mogę na siebie już całkiem nieźle zarobić - zdradziła 27-letnia zawodniczka na konferencji prasowej w biurze jej klubu AZS Poznań.

25.10 | Najlepsza polska tenisistka Magdy Linette ma za sobą najbardziej udany sezon w karierze. Osiągnęła w nim sukcesy sportowe, a co za tym idzie też finansowe. - Od kilku lat jestem w pierwszej setce rankingu WTA i mogę na siebie już całkiem nieźle zarobić - zdradziła 27-letnia zawodniczka na konferencji prasowej w biurze jej klubu AZS Poznań.

Magda Linette z szansą na drugi tytuł w karierze Magda Linette... czytaj dalej » Rozstawiona z numerem 5. Polka była wskazywana jako faworytka finałowego meczu z niżej notowaną Kueng i, jak na faworytkę przystało, od razu narzuciła rywalce twarde warunki.

Rozpoczęła od wygrania swojego podania, zmuszając chwilę później Kueng do obrony dwóch break pointów.

Szwajcarce udało się wybronić, a później wygrać kolejne swoje podanie, ale już przy stanie 3:2 dla Linette nie była w stanie odeprzeć ataku Polki.

Mecz pod kontrolą Linette

Jedno przełamanie pozwoliło 28-letniej poznaniance przejąć kontrolę nad spotkaniem i zakończyć pierwszą partię wynikiem 6:3.



W drugim secie Polka postanowiła jednak podnieść poprzeczkę rywalce. Linette rozpoczęła od przełamania, a trzy gemy później ponownie pokonała Kueng przy jej podaniu. Przy stanie 5:1 pozwoliła jeszcze Szwajcarce wygrać serwis, ale ostatnie słowo należało do Polki. Wykorzystała piłkę meczową i zakończyła spotkanie wynikiem 6:3, 6:2.



Linette dotychczas czterokrotnie docierała do finału turnieju tej rangi, wygrywając przed rokiem w Nowym Jorku. Dzięki zwycięstwu w Hua Hin Linette awansuje z 42. pozycji w rankingu WTA prawdopodobnie na 33. miejsce.