Magda Linette wygrała plebiscyt na zagranie miesiąca

Decydujący głos należał do kibiców, którzy zagranie miesiąca wybrali w internetowym głosowaniu.

Tenisistka z Poznania miała mocną konkurencję. Wybierano między sześcioma nominacjami, wśród których znalazły się piłki Simony Halep, Barbory Strycovej, Ons Jabeur, Garbine Muguruzy i Belindy Bencić.

Linette ujęła internautów spektakularną kontrą w meczu 2. rundy w Hua Hin z Peng Shuai. Przy piłce setowej w pierwszym secie Polka została zepchnięta do defensywy, ale odgryzła się wygrywającym krosem forhendowym. - Chyba sobie żartujesz! To było niezwykłe - emocjonował się angielski komentator. Chinka nawet nie próbowała dojść do tej piłki. Linette później wygrała cały turniej.

.@MagdaLinette showed some of her best tennis this February that was more than worthy of your votes



She features our Shot of the Month, presented by @Cambridge_FX

To drugie takie wyróżnienie Linette w karierze. Wcześniej tenisistka z Poznania zwyciężyła w plebiscycie na zagranie lipca w 2018 roku. W zeszłym sezonie w kwietniu raz w ten sposób wyróżniona została Iga Świątek. Wcześniej głosowania na zagrania miesiąca regularnie wygrywała Agnieszka Radwańska.

W tym tygodniu Linette i Świątek miały rywalizować w Indian Wells, ale z powodu koronawirusa turniej został odwołany.

Wyniki plebiscytu na zagranie lutego WTA:

1. Magda Linette - Hua Hin

2. Simona Halep - Dubaj

3. Barbora Strycova - Dauha

4. Ons Jabeur - Dubaj

5. Garbine Muguruza - Dubaj

6. Belinda Bencić - Sankt Petersburg