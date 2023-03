Linette nie zdołała w Austin przebrnąć choćby rundy

Zobacz, co powiedziała Magda Linette w trakcie konferencji prasowej po półfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Od mocnego uderzenia i prowadzenia 3:0 rozpoczęła wtorkowe spotkanie Linette. Poznanianka przełamała Graczową już w drugim gemie i konsekwentnie utrudniała rywalce "wejście" w mecz.

Iga Świątek: jestem tylko człowiekiem Iga Świątek... czytaj dalej » Rosjanka zdołała jednak odrobić stratę przełamania i chociaż wynik pierwszego seta wciąż był korzystny dla Linette, poznanianka musiała zacząć grać dużo dokładniej, by myśleć o awansie do drugiej rundy. Rywalka bowiem z każdą chwilą udowadniała, że jest zdolna do wykorzystania każdego błędu Polki.

Losy pierwszego seta zaczęły się odwracać w 7. gemie. Karty na korcie zaczęła rozdawać 88. na świecie Graczowa, która najpierw objęła prowadzenie 4:3, a następnie kontynuowała dobrą passę. Po sześciu kolejnych wygranych gemach zamknęła seta wynikiem 6:3.

Powrót do gry

Linette niemoc przełamała dopiero na początku drugiej partii. Rosjanka znacząco jej w tym pomogła, popełniając przy break poincie podwójny błąd serwisowy.

Tym razem poznanianka robiła wszystko, by uniknąć błędów z pierwszej odsłony - prowadzenia 2:0 nie oddała już do końca. Wytrwale i skutecznie broniła własnego podania.

Sama była blisko drugiego przełamania, ale Graczowa również nie zamierzała tanio sprzedawać skóry. Obroniła piłkę setową w 9. gemie i gra toczyła się dalej. Tego, co nie udało się przy serwisie rywalki, Polka dokonała przy własnym podaniu, triumfując w partii 6:4.

Za dużo błędów

Podanie było najmocniejszą stroną Linette w tym meczu. Niestety w trzecim secie znów dały o sobie znać liczne błędy z głębi kortu. Co prawda seta rozpoczęła od prowadzenia 2:0, ale mocno uderzająca Rosjanka nie chciała oddać jej inicjatywy. Szybko doprowadziła do remisu 2:2, by w 8. gemie przełamać Polkę po raz drugi w tej odsłonie i objąć prowadzenie 5:3.

W końcówce poczynaniom 22-latki z Moskwy towarzyszyła lekka nerwowość, ale poznanianka nie była w stanie tego wykorzystać. Po trwającej 2,5 godziny rywalizacji zeszła z kortu pokonana 4:6 w finałowym secie. To wyraźnie nie był jej dzień.

Był to ich drugi bezpośredni pojedynek. W maju 2022 roku na korcie ziemnym w Strasburgu górą była Linette.

31-letnia Polka po raz drugi z rzędu wystąpiła w turnieju WTA jako najwyżej rozstawiona. W ubiegłym tygodniu odpadła w ćwierćfinale zawodów w meksykańskiej Meridzie.

W środę w pierwszej rundzie w Austin wystąpi Magdalena Fręch, a przeciwniczką będzie rozstawiona z numerem czwartym Amerykanka Danielle Collins.

Wynik meczu 1. rundy:

Warwara Graczowa (Rosja) - Magda Linette (Polska, 1) 6:3, 4:6, 6:4.