Linette: miałam wrażenie, że mój trener zemdleje

Piłka setowa Fręch w meczu z Kraus w 1. rundzie eliminacji do Australian Open

Piłka setowa Fręch w meczu z Kraus w 1. rundzie eliminacji do...

Oto co powiedział polski tenisista po kolejnym pięciosetowym, tym razem przegranym, pojedynku podczas AO 2023.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po porażce w 4. rundzie Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Tomasz Berkieta awansował do 2. rundy juniorskiego...

Tomasz Berkieta awansował do 2. rundy juniorskiego Australian...

Tsitsipas awansował do ćwierćfinału Australian Open

Tsitsipas awansował do ćwierćfinału Australian Open

Azarenka awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Azarenka awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Zobacz, co powiedziała Victoria Azarenka po triumfie w 4. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Azarenka po awansie do ćwierćfinału Australian Open

Azarenka po awansie do ćwierćfinału Australian Open

Magda Linette sprawiła niespodziankę i awansowała do ćwierćfinału, pokonując rozstawioną z czwórką Francuzkę.

Oto co miała do powiedzenia polska zawodniczka po niespodziewanym awansie do ćwierćfinału AO.

Sabalenka awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Sabalenka awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Pliskova awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Pliskova awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Vekić awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Vekić awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Zieliński i Nys awansowali do ćwierćfinału gry podwójnej w...

Zieliński i Nys awansowali do ćwierćfinału gry podwójnej w...

Rublow awansował do ćwierćfinału Australian Open

Rublow awansował do ćwierćfinału Australian Open

Zobacz, co powiedział Andriej Rublow po 4. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rublow po awansie do ćwierćfinału Australian Open

Rublow po awansie do ćwierćfinału Australian Open

Zobacz, co powiedziała Agnieszka Radwańska w rozmowie z Barbarą Schett podczas Australian Open.

Zobacz, co powiedziała Agnieszka Radwańska w rozmowie z Barbarą Schett podczas Australian Open.

Agnieszka Radwańska o Magdzie Linette po awansie do...

Agnieszka Radwańska o Magdzie Linette po awansie do...

Zobacz, co powiedziała Agnieszka Radwańska w rozmowie z Pawłem Kuwikiem podczas Australian Open.

Djoković awansował do ćwierćfinału Australian Open

Djoković awansował do ćwierćfinału Australian Open

Zobacz, co powiedział Novak Djoković po triumfie w 4. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Djoković po awansie do ćwierćfinału Australian Open

Djoković po awansie do ćwierćfinału Australian Open

Tommy Paul awansował do ćwierćfinału Australian Open

Tommy Paul awansował do ćwierćfinału Australian Open

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po zwycięstwie w 4. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Zieliński/Nys - Bonzi/Rinderknech w ćwierćfinale debla w Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zieliński i Nys awansowali do półfinału gry podwójnej w...

Zieliński i Nys awansowali do półfinału gry podwójnej w...

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Zieliński/Nys - Bonzi/Rinderknech w ćwierćfinale debla w Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Elena Rybakina - Jelena Ostapenko w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rybakina awansowała do półfinału Australian Open

Rybakina awansowała do półfinału Australian Open

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Radwańska/Hantuchova - Black/Stubbs w grze legend podczas Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Radwańska/Hantuchova - Black/Stubbs w grze legend podczas Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Zieliński/Nys - Bonzi/Rinderknech w ćwierćfinale debla w Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Jan Zieliński po awansie do półfinału gry podwójnej w Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zieliński po awansie do półfinału gry podwójnej w Australian...

Zieliński po awansie do półfinału gry podwójnej w Australian Open

Zobacz, co powiedział Mariusz Fyrstenberg po awansie do półfinału gry podwójnej w Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Fyrstenberg po awansie Zielińskiego do półfinału gry...

Fyrstenberg po awansie Zielińskiego do półfinału gry podwójnej...

Zobacz, co powiedział Mark Gellard przed spotkaniem Magdy Linette z Karoliną Pliskovą w ćwierćfinale Australian Open.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Karen Chaczanow - Sebastian Korda w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Karen Chaczanow - Sebastian Korda w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Karen Chaczanow - Sebastian Korda w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Tomasz Berkieta awansował do 3. rundy juniorskiego...

Tomasz Berkieta awansował do 3. rundy juniorskiego Australian...

Zobacz, co powiedział Sebastian Korda po ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Weronika Ewald awansowała do 3. rundy juniorskiego...

Weronika Ewald awansowała do 3. rundy juniorskiego Australian...

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Elena Rybakina - Jelena Ostapenko w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Azarenki z Pegulą w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Azarenka awansowała do półfinału Australian Open

Azarenka awansowała do półfinału Australian Open

Tsitsipas awansował do półfinału Australian Open

Tsitsipas awansował do półfinału Australian Open

Tsitsipas awansował do półfinału Australian Open

Rozmowa na korcie z Tsitsipasem po awansie do półfinalu Australian Open

Rozmowa na korcie z Tsitsipasem po awansie do półfinalu...

Rozmowa na korcie z Tsitsipasem po awansie do półfinalu...

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po triumfie w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Magda Linette po awansie do półfinału Australian Open

Magda Linette po awansie do półfinału Australian Open

Zobacz, co powiedziała Magda Linette w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do półfinału Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette podczas konferencji prasowej po ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Konferencja Linette po awansie do półfinału Australian Open

Konferencja Linette po awansie do półfinału Australian Open

Zobacz, co powiedziała Magda Linette podczas konferencji prasowej po ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette podczas konferencji prasowej po ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Aryna Sabalenka po triumfie w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Sabalenka po awansie do półfinału Australian Open

Sabalenka po awansie do półfinału Australian Open

Sabalenka awansowała do półfinału Australian Open

Sabalenka awansowała do półfinału Australian Open

Tomasz Berkieta awansował do ćwierćfinału juniorskiego...

Tomasz Berkieta awansował do ćwierćfinału juniorskiego...

Zobacz, co wydarzyło się w meczu legend Radwańska/Stepanek - Haas/Hantuchova podczas Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu legend Radwańska/Stepanek - Haas/Hantuchova podczas Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Magda Linette - Karolina Pliskova w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Magda Linette - Karolina Pliskova w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Magda Linette - Karolina Pliskova w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Magda Linette - Karolina Pliskova w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Magda Linette - Karolina Pliskova w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Magda Linette - Karolina Pliskova w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Magda Linette - Karolina Pliskova w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Magda Linette - Karolina Pliskova w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Magda Linette - Karolina Pliskova w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Magda Linette awansowała do półfinału Australian Open

Magda Linette awansowała do półfinału Australian Open

Australian Open oglądaj na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

30-letnia Linette, dotychczas 45. w światowym rankingu, potrzebowała 87 minut, żeby pokonać Pliskovą, 31. rakietę świata, która w 2017 roku przez osiem tygodni była liderką listy WTA. Polka wygrała 6:3, 7:5, awansując do półfinału wielkoszlemowej imprezy w Melbourne. To jej największy sukces w karierze.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Linette - Pliskova w ćwierćfinale Australian Open

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ LINETTE - PLISKOVA W EUROSPORT.PL

Magda Linette o sztabie szkoleniowym

Podczas konferencji prasowej Linette została zapytana o swój sztab szkoleniowy, który tworzą Brytyjczycy Mark Gellard (jako główny trener) i Iain Hughes.

- Zmartwiłam się, bo miałam wrażenie, że Mark zemdleje pod koniec, bo chyba musiał usiąść. Naprawdę nie czuł się najlepiej - mówiła Polka.

Życiowa forma i gigantyczny awans. Linette pewna najlepszego notowania w karierze Magda Linette na... czytaj dalej » - Mój trener jest bardziej emocjonalny ode mnie. To on przynosi więcej spokoju i doświadczenia. Cieszę się, że mam taką kombinację między nimi. Jeden jest autorytetem dla nas obu. Druga osoba (Hughes - red.), tak jak Mark, "czuje" mnie niesamowicie. Wie, co będzie mi pasować. Odpowiada mi, jak odbija piłki, jak gra ze mną, zawsze wprowadza mnie w bardzo dobry rytm - dodała.

To drugie podejście Linette i Gellarda. Wcześniej współpracowali przez trzy sezony (do października 2020). Brytyjczyk stał za turniejowymi zwycięstwami Polki w Nowym Jorku i Hua Hin (oba rangi WTA 250), do tej pory jedynymi w karierze.

Od zeszłego roku Gellard znów jest trenerem Linette.

- Z Markiem poznaliśmy się w Chinach. On był w tej samej akademii, jak trenowałam jeszcze z Izo Zuniciem i Matko Jelciciem. Kończyłam współpracę z Izo, bo mieliśmy prywatną relację. Izo stwierdził, że trzeba dać kogoś innego z autorytetem, bo przestaję go słuchać. Zaproponował wtedy Marka, którego znaliśmy dwa albo trzy lata z samej akademii, ale tak naprawdę znałam go od siedmiu, może ośmiu lat. Pod koniec 2021 roku, kiedy rozstaliśmy się już z Izo, zapytałam Marka, czy nie chciałby wrócić, bo wygasł mu kontrakt z Shelby Rogers - opowiadała Linette.

- Z Iainem rozpoczęliśmy współpracę na prośbę Marka w zeszłym roku na turnieju w Birmingham podczas sezonu na trawie. Brakowało nam takiego buforu, bo był nim wcześniej Izo. Potrzebowaliśmy osoby, która nas uspokoi, bo kiedy nie szło, mieliśmy w sobie za dużo emocji, oczekiwaliśmy od siebie za wiele. Iain przyszedł, żeby nam pomóc. Zobaczyć pewne rzeczy z innej perspektywy - podsumowała polska tenisistka.

Oglądasz Wideo: Eurosport Linette o swoim zespole trenerskim na konferencji po ćwierćfinale Australian Open

Linette z Sabalenką w półfinale Australian Open

Rywalką Linette w półfinale Australian Open będzie rozstawiona z numerem piątym Aryna Sabalenka.

Czwartkowy mecz z Białorusinką będzie drugim tego dnia na Rod Laver Arena. Pierwszy półfinał, spotkanie Wiktorii Azarenki z Jeleną Rybakiną, rozpocznie się o godzinie 9.30 polskiego czasu. Linette z Sabalenką powinny wyjść na kort około godz. 11. Transmisje w Eurosporcie 1 oraz Eurosporcie Extra w Playerze, relacja i wyniki na żywo w eurosport.pl.