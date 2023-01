Zamiast świętowania "jedna z najgorszych rzeczy". Linette o planach przed półfinałem

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Magda Linette - Karolina Pliskova w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Magda Linette - Karolina Pliskova w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Magda Linette - Karolina Pliskova w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Magda Linette - Karolina Pliskova w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Magda Linette - Karolina Pliskova w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Magda Linette - Karolina Pliskova w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Magda Linette - Karolina Pliskova w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Magda Linette - Karolina Pliskova w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po triumfie w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Magda Linette po awansie do półfinału Australian Open

Magda Linette po awansie do półfinału Australian Open

Magda Linette awansowała do półfinału Australian Open

Magda Linette awansowała do półfinału Australian Open

Zobacz, co powiedziała Magda Linette w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do półfinału Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Australian Open oglądaj na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Linette zaprezentowała się w środę znakomicie, już po raz piąty w tym turnieju. Ponownie nie będąc faworytką utarła nosa wyżej notowanej rywalce i pokonała Karolinę Pliskovą 6:3, 7:5. Została trzecią Polką - po Agnieszce Radwańskiej i Idze Świątek - w najlepszej czwórce Australian Open.

Po ostatniej piłce szalała ze szczęścia, wyrzuciła rakietę i złapała się za głowę, w pomeczowej rozmowie trudno jej było ukryć wzruszenie.

Przed Linette "jedna z najgorszych rzeczy"

Wzruszenie na twarzy Linette. "Nigdy tego nie zapomnę. Zostanie to ze mną do końca życia" Magda Linette nie... czytaj dalej » A to nie był koniec, bardzo przyjemnych tego dnia, obowiązków. Krótko po tym, jak zeszła z kortu porozmawiała z reporterem Eurosportu Pawłem Kuwikiem.

- Byłam zdecydowanie bardziej nerwowa przed samym meczem i cieszę się, że jak on przyszedł, to potrafiłam te emocje skontrolować. Trochę lepiej zaczęłam się czuć jakieś 20 minut przed meczem. Podczas samego grania to już było takie standardowe zdenerwowanie, które dawało mi dodatkową motywację - mówiła.

- Plan był taki, żeby jak najwięcej returnów oddawać jej z powrotem, żeby czuła, że punkty na serwisie nie są takie łatwe i musi się na nie naprawdę napracować. To z czasem się zbierało i przyniosło fajny skutek - dodała.

Zapytana o najbliższe plany, szybko upewniła się, czy półfinał czeka ją już w czwartek. Gdyby usłyszała potwierdzenie w odpowiedzi, uśmiechnęła się. - No to teraz wanna z lodem, jedna z najgorszych rzeczy, fizjo, jedzenie i idę odpoczywać - powiedziała.

Oglądasz Wideo: Eurosport Rozmowa z Magdą Linette po zwycięstwie w ćwierćfinale Australian Open

Linette w półfinale zagra z Aryną Sabalenką.

Magda Linette - Karolina Pliskova: relacja na żywo w eurosport.pl.