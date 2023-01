Życiowa forma i gigantyczny awans. Linette pewna najlepszego notowania w karierze

Zobacz, co powiedziała Magda Linette w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do półfinału Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

W tenisa zaczęła grać przez przypadek. Kim jest półfinałowa rywalka Magdy Linette? Magda Linette -... czytaj dalej » 30-latka z Poznania rozpoczynała imprezę jako 45. rakieta świata, zawodniczka rozpoznawalna i zawsze groźna dla najlepszych, ale też mająca problem ze wskoczeniem na poziom ten najwyższy. Nigdy wcześniej nie przebrnęła trzeciej rundy Wielkiego Szlema.

Może być jeszcze lepiej

W Melbourne zmieniło się wszystko. Linette upodobała sobie ogrywanie faworytek i jest już w półfinale. To z kolei wiąże się z gigantycznym zastrzykiem rankingowych punktów. Za wejście do najlepszej czwórki zgarnie ich dokładnie 780, co pozwoli na gigantyczny awans. Już teraz, niezależnie od dalszych wyników, może być pewna, że w poniedziałkowym notowaniu będzie mieć na koncie 1770 punktów i przesunie się aż o 23 lokaty, na 22. miejsce. Będzie to jej najlepsze w karierze notowanie. Wcześniej najwyżej była na 33. miejscu.

A to wcale nie musi być koniec. Awans do finału może przesunąć ją w okolice 13. lokaty, a triumf - 9. Dokładne notowanie zależeć będzie też ewentualnie od wyników innych półfinalistek - Wiktorii Azarenki i Jeleny Rybakiny.

Źródło: https://live-tennis.eu/en/wta-live-ranking Wirtualny ranking WTA na dzień 25 stycznia 2023

Historyczny awans to nie tylko statystyka. Jest niezwykle ważny, bo w najbliższych tygodniach Linette będzie w gronie 32 rozstawianych zawodniczek w największych turniejach na świecie, bez potrzeby gry w kwalifikacjach. I to ją ogromnie cieszy, o czym mówiła na środowej konferencji prasowej po zwycięstwie z Karoliną Pliskovą.

- Fajnie o tyle, że wreszcie będę rozstawiana. Trzy lata temu byłam już w tym gronie i przydarzyła się pandemia. Czułam wtedy, że byłam blisko takiego małego przełomu. Żałowałam, że w tamtym momencie to się wydarzyło, bo dobrze mi szło i czułam się bardzo pewnie. Cieszy mnie to i będzie to nowe doświadczenie. Mam już dość drabinek z najlepszymi na świecie w pierwszych rundach - mówiła z szerokim uśmiechem.

Półfinał Australian Open Magda Linette - Aryna Sabalenka w czwartek ok. godz. 11 polskiego czasu.

