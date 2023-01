Linette: w tenisie jest bardzo mało bliskich przyjaźni

ZOBACZ CAŁY PROGRAM W TVN24 GO

Linette zaliczyła swój najlepszy w karierze turniej Wielkiego Szlema. Ogrywała głównie wyżej notowane rywalki, dotarła aż do półfinału, gdzie uległa późniejszej triumfatorce, Arynie Sabalence z Białorusi.

Świetny występ wywindował Polkę w światowym rankingu tenisistek. W poniedziałkowym notowaniu została sklasyfikowana na 22. miejscu, co także jest jej życiowym sukcesem.

Ulga po ćwierćfinale

Na początku rozmowy Polka wróciła do meczu ćwierćfinału z Karoliną Piskovą. Wygrana była ogromną niespodzianką. Linette opisała swoją radość.

- Pierwszą moją reakcją była emocja ulgi. Był stres. Końcówka gema była zacięta, wiedziałam, że nie mogę jej odpuścić. Później było niedowierzanie i radość. Już wcześniej pomyślałam, że mogę wygrać z każdą tenisistką. Przed tym meczem miałam dlatego trochę więcej stresu, dlatego tak bardzo się cieszyłam - wspomina.

Pegula przyjaciółką

Na korcie skazana jest na siebie. W tenisie trudno o przyjaźń także poza nim. Linette ma jednak osobę, z którą się trzyma.

- Przez wiele lat nie miałam głębszych przyjaźni, bo za chwilę gramy przeciwko sobie. Poza tym bardzo się różnimy. jesteśmy tam, dlatego, że gramy w tenisa. Dorastamy w różnych środowiskach. Mam to szczęście, że mam dwie koleżanki - przyznaje.

Kto jest jedną z nich? - Mam bliski stosunek z Jessiką Pegulą. Jest niesamowicie miłą, normalną osobą. Bardzo dobrze się mi z nią trenuje. Są różne osobowości. Można kogoś fajnego spotkać. Jest bardzo mało bliższych przyjaźni, ale można - wyjaśnia.

Praca nad sobą przyniosła efekt

Polka podkreśliła, że w ostatnim czasie zrobiła postęp w przygotowaniu mentalnym i to w dużej mierze pozwoliło jej dotrzeć tak daleko.

- To była nasza praca od dłuższego czasu. Miałam wrażenie, że mentalnie jestem mocna w niektórych aspektach, ale kontrola emocji to nie było coś, co było moją silną stroną. Ciężko jest nam wyjść ze strefy własnego komfortu. Usłyszeć coś złego o sobie, zawsze chcemy być chwaleni. Nie można brać tego do siebie, ale to trudne. Próbowaliśmy inaczej do tego podchodzić, jeśli chodzi o moje reakcje. To była długa praca. Procentowało bardzo powoli - zdradza.

Pierwszy taki mecz z Sabalenką

Najważniejszym meczem Linette w Melbourne był pojedynek z Sabalenką. Polce udało się sprawić Białorusince, zdecydowanie najlepszej zawodniczce w turnieju, sporo kłopotów. Do niedawna nie było na to większych szans.

- Starałam się podejść do tego, że mogę ją zaskoczyć, bo czułam się dużo pewniej. Mimo że wcześniej zagrałyśmy dwa spotkania ze sobą, myślę, że ona nie wiedziała, jak ze mną grać. Ja wiedziałam, jak dobrze spisywałam się w poprzednich spotkaniach turnieju, porównywałam je do poprzednich z Sabalenką - przyznaje Linette.

- To była analiza punkt po punkcie - mówi o taktyce. - Chciałam jak najdłużej przedłużać wymiany, żeby musiała pracować jak najciężej, żeby piłki były w miarę niskie. Żeby biegała jak najwięcej, bo jak jest na środku, to ma większą siłę rażenia niż ja - dodaje.

Tak świetny wynik w Australian Open niesie za sobą wiele korzyści. Pierwszy to oczywiście finanse.

- To niesamowita nagroda, na pewno bardzo cieszy - zgadza się tenisistka.

Awans na liście WTA otwiera wiele nowych możliwości.

- Z perspektywy rankingowej będę rozstawiona w większych imprezach. I od razu będę się dostawać do turnieju głównego. Mało osób zdaje sobie sprawę, jak trudno dostać się do turnieju rangi WTA 500 i jak wysoki jest tam poziom. Teraz będziemy starali się grać tylko te największe imprezy - zapowiada.

Podziwia Seles i Nadala

Zawodniczka wróciła też do lat, kiedy zaczynała uprawiać tenis. Jak zdradziła, gdy dorastała, podziwiała Monikę Seles. Przyznała, że historia tej tenisistki wywarła na niej ogromne wrażenie.

- Tak jak ona, też grałam oburęczny forhend, zmieniłam go bardzo późno, bo dopiero w wieku 13 lat. Zawsze była moją idolką, również przez to co przeszła na korcie i jej powrót po traumie, jakiej doznała. To była niesamowita i trudna historia - wyjaśnia.

Jak dodała, ceni także Rafel Nadal, który ma świetne podejście do sportu i pozostaje przy tym niesamowitym człowiekiem. - To jest coś wartego naśladowania - uważa.