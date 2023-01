Trener Linette: wiedziałem, nie jestem zaskoczony

Oto co miała do powiedzenia zawodniczka z Kazachstanu po sprawieniu niespodzianki jaką było pokonanie w dwóch setach Igi Świątek w 4. rundzie AO.

Czy był to jeden z najważniejszych momentów 2. seta?

Łotyszka sprawiła niespodziankę, eliminując jedną z faworytek do zwycięstwa.

Świątek o swoich oczekiwaniach i o tym, co może jeszcze poprawić w swoim tenisie

Świątek o swoich oczekiwaniach i o tym, co może jeszcze...

Świątek o swoich oczekiwaniach i o tym, co może jeszcze...

Nys i Zieliński awansowali do 3. rundy Australian Open

Nys i Zieliński awansowali do 3. rundy Australian Open

Tak Jessica Pegula zapewniła sobie awans do ćwierćfinału.

Oto co powiedział polski tenisista po kolejnym pięciosetowym, tym razem przegranym, pojedynku podczas AO 2023.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po porażce w 4. rundzie Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Tomasz Berkieta awansował do 2. rundy juniorskiego...

Tomasz Berkieta awansował do 2. rundy juniorskiego Australian...

Tsitsipas awansował do ćwierćfinału Australian Open

Tsitsipas awansował do ćwierćfinału Australian Open

Azarenka awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Azarenka awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Zobacz, co powiedziała Victoria Azarenka po triumfie w 4. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Azarenka po awansie do ćwierćfinału Australian Open

Azarenka po awansie do ćwierćfinału Australian Open

Magda Linette sprawiła niespodziankę i awansowała do ćwierćfinału, pokonując rozstawioną z czwórką Francuzkę.

Oto co miała do powiedzenia polska zawodniczka po niespodziewanym awansie do ćwierćfinału AO.

Sabalenka awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Sabalenka awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Pliskova awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Pliskova awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Vekić awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Vekić awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Zieliński i Nys awansowali do ćwierćfinału gry podwójnej w...

Zieliński i Nys awansowali do ćwierćfinału gry podwójnej w...

Rublow awansował do ćwierćfinału Australian Open

Rublow awansował do ćwierćfinału Australian Open

Zobacz, co powiedział Andriej Rublow po 4. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rublow po awansie do ćwierćfinału Australian Open

Rublow po awansie do ćwierćfinału Australian Open

Zobacz, co powiedziała Agnieszka Radwańska w rozmowie z Barbarą Schett podczas Australian Open.

Zobacz, co powiedziała Agnieszka Radwańska w rozmowie z Barbarą Schett podczas Australian Open.

Agnieszka Radwańska o Magdzie Linette po awansie do...

Agnieszka Radwańska o Magdzie Linette po awansie do...

Zobacz, co powiedziała Agnieszka Radwańska w rozmowie z Pawłem Kuwikiem podczas Australian Open.

Djoković awansował do ćwierćfinału Australian Open

Djoković awansował do ćwierćfinału Australian Open

Zobacz, co powiedział Novak Djoković po triumfie w 4. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Djoković po awansie do ćwierćfinału Australian Open

Djoković po awansie do ćwierćfinału Australian Open

Tommy Paul awansował do ćwierćfinału Australian Open

Tommy Paul awansował do ćwierćfinału Australian Open

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Zieliński/Nys - Bonzi/Rinderknech w ćwierćfinale debla w Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zieliński i Nys awansowali do półfinału gry podwójnej w...

Zieliński i Nys awansowali do półfinału gry podwójnej w...

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Zieliński/Nys - Bonzi/Rinderknech w ćwierćfinale debla w Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Elena Rybakina - Jelena Ostapenko w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rybakina awansowała do półfinału Australian Open

Rybakina awansowała do półfinału Australian Open

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Radwańska/Hantuchova - Black/Stubbs w grze legend podczas Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Radwańska/Hantuchova - Black/Stubbs w grze legend podczas Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Zieliński/Nys - Bonzi/Rinderknech w ćwierćfinale debla w Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Jan Zieliński po awansie do półfinału gry podwójnej w Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zieliński po awansie do półfinału gry podwójnej w Australian...

Zieliński po awansie do półfinału gry podwójnej w Australian Open

Zobacz, co powiedział Mariusz Fyrstenberg po awansie do półfinału gry podwójnej w Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Fyrstenberg po awansie Zielińskiego do półfinału gry...

Fyrstenberg po awansie Zielińskiego do półfinału gry podwójnej...

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Karen Chaczanow - Sebastian Korda w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Karen Chaczanow - Sebastian Korda w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Karen Chaczanow - Sebastian Korda w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Tomasz Berkieta awansował do 3. rundy juniorskiego...

Tomasz Berkieta awansował do 3. rundy juniorskiego Australian...

Zobacz, co powiedział Sebastian Korda po ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Weronika Ewald awansowała do 3. rundy juniorskiego...

Weronika Ewald awansowała do 3. rundy juniorskiego Australian...

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Elena Rybakina - Jelena Ostapenko w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się w meczu Azarenki z Pegulą w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Azarenka awansowała do półfinału Australian Open

Azarenka awansowała do półfinału Australian Open

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po zwycięstwie w 4. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Magda Linette jest w tej chwili naszą jedyną nadzieją na turnieju tenisowym Australian Open. Po zwycięstwie z Francuzką Caroline Garcią Linette awansowała do grona ośmiu najlepszych zawodniczek turnieju.

25 lat temu, jako sześciolatka, z własnej woli odbijała kilkaset piłek dziennie. Wiele milionów piłek później spełniły sie jej marzenia. Magda Linette po raz pierwszy awansowała do ćwierćfinału wielkiego szlema w Australii. Wierzymy, że mecz życia ma dopiero przed sobą.

23.01.2023 | Australian Open: Magda Linette awansowała do...

23.01.2023 | Australian Open: Magda Linette awansowała do...

Zobacz, co powiedział Mark Gellard przed spotkaniem Magdy Linette z Karoliną Pliskovą w ćwierćfinale Australian Open.

Australian Open oglądaj na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Linette (45. WTA) robi prawdziwą furorę w trwającym Australian Open. Poznanianka, która do tej pory nigdy nie dotarła do czwartej rundy imprezy wielkoszlemowej, jest już w ćwierćfinale w Melbourne, a o awans do najlepszej czwórki powalczy z Czeszką Karoliną Pliskovą (31. WTA).

Oglądasz Wideo: Eurosport Australian Open. Skrót meczu Linette - Garcia w 4. rundzie

Trener Linette: nie jestem zaskoczony

Radości z rezultatów swojej podopiecznej nie kryje trener. Tomasz Linette podziwia córkę. "Nie pamiętam dnia bez Magdy na korcie" Magda Linette... czytaj dalej »

- Jestem dumny nie tylko z siebie, ale i całego naszego zespołu. Wszyscy włożyli tak wiele pracy w trakcie ostatnich kilku lat, bardzo dużo przy tym poświęcając. To niewątpliwie ogromny sukces i chcemy, aby ta przygoda trwała jak najdłużej - przyznał w rozmowie z Eurosportem Gallard.

- Nie jestem zaskoczony jej wysokim poziomem, bo od zeszłego roku zmieniliśmy kilka rzeczy, wprowadziliśmy trochę poprawek. Wiedziałem, że Magda prezentuje odpowiedni poziom, by rywalizować z najlepszymi. Jest to jednak miła niespodzianka, bo pierwszy raz w karierze dotarła do drugiego tygodnia imprezy wielkoszlemowej - dodał.

Gellard nie ma złudzeń, w 1/4 finału Linette czeka starcie z trudną rywalką, ale on i cały sztab "czują, że mają szanse".

- Jesteśmy w trakcie analizy. Znamy Pliskovą i jej grę dość dobrze, i wiemy, czego możemy się po niej spodziewać. Dziś zrobiliśmy krótki trening, aby popracować nad kilkoma konkretnymi elementami na jutro. Jeśli Magda będzie pracować tak, jak do tej pory, to będziemy w dobrej pozycji wyjściowej na ćwierćfinał - stwierdził.

Oglądasz Wideo: Eurosport Trener Magdy Linette przed ćwierćfinałem w Australian Open

Spotkanie Linette - Pliskova odbędzie się w środę 25 stycznia. To starcie zaplanowano jako pierwsze w sesji dziennej na korcie Rod Laver Arena. Mecz rozpocznie się zatem o godzinie 1.00 czasu polskiego.

Transmisja w Eurosporcie 1 oraz bez przerw reklamowych w Eurosporcie Extra w Playerze.