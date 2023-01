Wyszła z cienia Świątek, kręta droga wiodła przez Chorwację i Chiny. Kim jest Magda Linette?

Piłka setowa Fręch w meczu z Kraus w 1. rundzie eliminacji do Australian Open

Piłka setowa Fręch w meczu z Kraus w 1. rundzie eliminacji do...

Oto co miał do powiedzenia serbski tenisista po awansie do 4. rundy AO.

Linette awansowała do 4. rundy Australian Open

Linette awansowała do 4. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po zwycięskim meczu z Aleksandrową w 3. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Magda Linette po awansie do 4. rundy Australian Open

Magda Linette po awansie do 4. rundy Australian Open

Zobacz, co napisała Magda Linette po triumfie w 3. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po zwycięskim meczu z Aleksandrową w 3. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po 3. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa z Magdą Linette po awansie do 4. rundy Australian Open

Rozmowa z Magdą Linette po awansie do 4. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedziała Magda Linette podczas konferencji prasowej po 3. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Konferencja Linette po awansie do 4. rundy Australian Open

Konferencja Linette po awansie do 4. rundy Australian Open

Weronika Ewald awansowała do 2. rundy juniorskiego...

Weronika Ewald awansowała do 2. rundy juniorskiego Australian...

Zobacz, co powiedziała Magda Linette w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po 3. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Magda Linette o Świątek i Hurkaczu po awansie do 4. rundy...

Magda Linette o Świątek i Hurkaczu po awansie do 4. rundy...

Oto co miała do powiedzenia zawodniczka z Kazachstanu po sprawieniu niespodzianki jaką było pokonanie w dwóch setach Igi Świątek w 4. rundzie AO.

Czy był to jeden z najważniejszych momentów 2. seta?

Łotyszka sprawiła niespodziankę, eliminując jedną z faworytek do zwycięstwa.

Świątek o swoich oczekiwaniach i o tym, co może jeszcze poprawić w swoim tenisie

Świątek o swoich oczekiwaniach i o tym, co może jeszcze...

Świątek o swoich oczekiwaniach i o tym, co może jeszcze...

Nys i Zieliński awansowali do 3. rundy Australian Open

Nys i Zieliński awansowali do 3. rundy Australian Open

Tak Jessica Pegula zapewniła sobie awans do ćwierćfinału.

Oto co powiedział polski tenisista po kolejnym pięciosetowym, tym razem przegranym, pojedynku podczas AO 2023.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po porażce w 4. rundzie Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Tomasz Berkieta awansował do 2. rundy juniorskiego...

Tomasz Berkieta awansował do 2. rundy juniorskiego Australian...

Tsitsipas awansował do ćwierćfinału Australian Open

Tsitsipas awansował do ćwierćfinału Australian Open

Azarenka awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Azarenka awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Zobacz, co powiedziała Victoria Azarenka po triumfie w 4. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Azarenka po awansie do ćwierćfinału Australian Open

Azarenka po awansie do ćwierćfinału Australian Open

Oto co miała do powiedzenia polska zawodniczka po niespodziewanym awansie do ćwierćfinału AO.

Sabalenka awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Sabalenka awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Pliskova awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Pliskova awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Vekić awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Vekić awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Zieliński i Nys awansowali do ćwierćfinału gry podwójnej w...

Zieliński i Nys awansowali do ćwierćfinału gry podwójnej w...

Rublow awansował do ćwierćfinału Australian Open

Rublow awansował do ćwierćfinału Australian Open

Zobacz, co powiedział Andriej Rublow po 4. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rublow po awansie do ćwierćfinału Australian Open

Rublow po awansie do ćwierćfinału Australian Open

Zobacz, co powiedziała Agnieszka Radwańska w rozmowie z Barbarą Schett podczas Australian Open.

Zobacz, co powiedziała Agnieszka Radwańska w rozmowie z Barbarą Schett podczas Australian Open.

Agnieszka Radwańska o Magdzie Linette po awansie do...

Agnieszka Radwańska o Magdzie Linette po awansie do...

Zobacz, co powiedziała Agnieszka Radwańska w rozmowie z Pawłem Kuwikiem podczas Australian Open.

Djoković awansował do ćwierćfinału Australian Open

Djoković awansował do ćwierćfinału Australian Open

Zobacz, co powiedział Novak Djoković po triumfie w 4. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Djoković po awansie do ćwierćfinału Australian Open

Djoković po awansie do ćwierćfinału Australian Open

Tommy Paul awansował do ćwierćfinału Australian Open

Tommy Paul awansował do ćwierćfinału Australian Open

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po zwycięstwie w 4. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Magda Linette sprawiła niespodziankę i awansowała do ćwierćfinału, pokonując rozstawioną z czwórką Francuzkę.

Australian Open oglądaj na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Linette w Melbourne gra bardzo uważnie, ale co najważniejsze skutecznie. W ćwierćfinale zameldowała się po zwycięstwie nad rozstawioną z numerem czwartym Caroline Garcią 7:6 (7-3), 6:4.

Nie powiedziała ostatniego słowa. - Jestem niesamowicie wzruszona. Cieszę się, ale to nie koniec. Jesteśmy w połowie turnieju, jest jeszcze parę meczów do rozegrania, więc nie tracę koncentracji i skupiam się na kolejnej rundzie - zapewniła po meczu z Francuzką.

Tylko w pierwszej rundzie Polka, notowana na 45. pozycji w światowym rankingu, mierzyła się z zawodniczką teoretycznie słabszą. Pokonała wówczas 54. na liście WTA Egipcjankę Mayar Sherif 7:5, 6:1. Następnie wygrała z turniejową "16" Estonką Anett Kontaveit 3:6, 6:3, 6:4 i Rosjanką Jekateriną Aleksandrową (nr 19.) 6:3, 6:4.

O półfinał Australian Open zmierzy się z Karoliną Pliskovą (nr 30.). Mecz z Czeszką, która w przeszłości była pierwszą rakietą świata, zaplanowano na środę.

Oglądasz Wideo: Eurosport Australian Open. Skrót meczu Linette - Garcia w 4. rundzie

Magda Linette - sylwetka i największe sukcesy

Życiowy sukces i pokaźna premia finansowa Linette Magda Linette... czytaj dalej » Do tej pory Linette najwyżej w zestawieniu WTA była 33. (w lutym 2020). Już wiadomo, że za sprawą zwycięstw w Melbourne awansuje na 28. lub 29. lokatę.

W dorobku ma dwa triumfy w turniejach rangi WTA 250. W 2019 roku wygrała w imprezie Bronx Open w Nowym Jorku, rok później była niepokonana w Hua Hin (obie na kortach twardych). Przegrała też trzy finały turniejów WTA 250 w Tokio (2015), Seulu (2019) i Cennaju (2022).

W wielkoszlemowych Roland Garros, swoim ulubionym turnieju, Wimbledonie i US Open najdalej docierała do trzeciej rundy. Do tegorocznej edycji tak samo było w Australian Open.

Linette długo czekała na taki sukces, przez lata będąc w cieniu Agnieszki Radwańskiej, a teraz Igi Świątek, liderki światowego rankingu (odpadła w 1/8 finału AO). To akurat jej nie przeszkadzało.

Urodziła się 12 lutego 1992 roku w Poznaniu. Liczyła sobie pięć lat, kiedy zaczęła grać w tenisa pod okiem pierwszego trenera, taty Tomasza. Linette podpatrywała zwłaszcza Monicę Seles, dziewięciokrotną mistrzynię wielkoszlemową. Amerykanka była jej tenisową idolką.

Linette wielokrotnie zostawała mistrzynią Polski w singlu i deblu we wszystkich kategoriach wiekowych. W roku 2008, w parze z Paulą Kanią, wygrała mistrzostwa Europy do lat 16.

Z Poznania przez Chorwację i Chiny

Była liderka rankingu WTA czeka na Linette. Znają się doskonale Magda Linette... czytaj dalej » W jednym z wywiadów przyznała, że ceni sobie ciężka pracę, której nauczyli jej rodzice i kolejni szkoleniowcy. Ale tenisowa droga Linette była nietypowa, bo wiodła z Posnanii, Grunwaldu i AZS-u Poznań do Chorwacji i Chin.

- Kierowała mnie w te strony dobroć ludzi i chęć udzielenia mi pomocy. Praca w Chorwacji była związana z chorwackim trenerem Izo Zuniciem, to był też czas problemów finansowych, powiedzmy szczerze, z pieniędzmi było wówczas bardzo źle. Wtedy pojawiła się kolejna dobra osoba, Alan Ma z Chin, który pomógł mi w ten sposób, że mogłam podróżować z jego teamem, wziął na siebie koszty trenerów, pierwszy raz tak naprawdę mogłam wykonywać w Kantonie pełne, trwające pięć–sześć tygodni przygotowania do sezonu. Tam zaczęłam pracę na najwyższym poziomie, wśród dziewczyn z pierwszej setki rankingu WTA. No i w Chinach mogłam spokojnie trenować, bez rozpraszania się na inne sprawy, wyłącznie praca i nauka. Te lata były trudne, ale miały wielką wartość - opowiadała "Rzeczpospolitej".

Zresztą w tamtym wywiadzie wyznała, że upór to jej najlepsza i zarazem najgorsza cecha.

Magda Linette - zarobki na korcie i trener

W pierwszej setce rankingu WTA znalazła się w 2015 roku (sześć lat po rozpoczęciu profesjonalnej kariery) i od tamtej pory nie wypadła z niej. Dotąd na zawodowych kortach zarobiła 4,3 mln dolarów amerykańskich. Za awans do ćwierćfinału Australian Open zapewniła sobie 555 tysięcy dol. australijskich (387 tys. dol. amerykańskich, ponad 1,6 mln zł).

Obecnym trenerem Linette jest Mark Gellard. To ich drugie podejście, bo wcześniej współpracowali przez trzy sezony (do października 2020). Brytyjczyk stał za zwycięstwami Polki w Nowym Jorku i Hua Hin.

W roku 2021 Linette pracowała z Dawidem Celtem, mężem Agnieszki Radwańskiej. Tamten sezon był dla niej bardzo trudny. Trzy pierwsze miesiące straciła z powodu kłopotów zdrowotnych. Musiała przejść operację kolana.

Linette: nie mogę w to uwierzyć, odjęło mi mowę Stało się. Magda... czytaj dalej » Celt zastąpił Chorwata Nikolę Horvata (był trenerem od listopada 2020 do maja 2021). Współpraca trwała krótko, raptem pięć miesięcy, ale tenisistka z Poznania była mu wdzięczna.

"Dziękuję, Dawid, za Twój czas i pomoc w roku, który był jednym z najtrudniejszych w mojej karierze. W czasie, który był dla mnie tak trudny, pomogłeś znaleźć mi pewność siebie i przekonałeś do trochę innego spojrzenia na mój tenis, perspektywy, która dzisiaj wydaje mi się tak oczywista" - napisała Linette w oświadczeniu.

W dopiero rozpoczętym sezonie imponuje siłą i kondycją. Nie pęka, wytrzymuje trudy Australian Open, bo - jak sama ujawniła - tym razem okres przygotowawczy z Gellardem był nieco inny.

- Robiliśmy tak naprawdę dużo mniej niż przed każdym innym sezonem. Poza tym pierwszy raz skończyliśmy poprzedni sezon tak późno i mam wrażenie, że to trochę pomogło, bo miałam krótszą przerwę między grą w turniejowym stresie. Jednak same przygotowania zrobiliśmy dużo, dużo lżejsze i mam wrażenie, że jestem dużo świeższa - tłumaczyła.

Życie prywatne Magdy Linette

Jedną z pasji Linette są podróże. Często publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia z różnych zakątków świata, choćby z Bali, Barcelony czy z Chorwacji. Kilka lat temu przyznała, że jest wielką fanką Nowego Jorku, ponieważ można pójść tam na wiele musicali, które bardzo lubi.



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Magda Linette (@magdalinette)

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" w sierpniu 2022 roku przyznała też, że od kotów woli psy, a parę lat temu razem z mamą adoptowały psa Maksa. - Na razie uwielbiam zwierzęta głównie na odległość, ale jak skończę karierę, to dam upust tej pasji - powiedziała. Pochwaliła się również, że udało jej się obronić pracę licencjacką.