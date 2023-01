Radwańska o sukcesie Linette: stać ją na takie wyniki, jest absolutną profesjonalistką

Oto co miał do powiedzenia serbski tenisista po awansie do 4. rundy AO.

Nie Iga Świątek, która była rozstawiona z numerem pierwszym i odpadła w 1/8 finału, a 30-letnia Linette jest polską bohaterką w Melbourne. Po zwycięstwie nad Caroline Garcią awansowała do ćwierćfinału. To jej największy sukces w karierze. Wcześniej nigdy nie przebrnęła trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju.

Linette pierwszego seta z Francuzką wygrała po tie-breaku 7:6 (7-3), choć przegrywała 0:3. W drugim zwyciężyła 6:4. Od pierwszego spotkania imponuje uważną i skuteczną grą, do tego znakomitym przygotowaniem fizycznym.

Agnieszka Radwańska o awansie Linette

Wyszła z cienia Świątek, kręta droga wiodła przez Chorwację i Chiny. Kim jest Magda Linette? Magda Linette... czytaj dalej » - Garcia była bardzo wymagającą przeciwniczką. Tak naprawdę początek pierwszego seta Magdzie "uciekł", ale potem wróciła i należą się jej brawa, że swój najlepszy tenis zagrała w najważniejszych momentach. No i brawo za tie-break, bo to loteria i trzeba skupić się na sto procent - powiedziała Radwańska w rozmowie z reporterem Eurosportu Pawłem Kuwikiem.

- W drugim secie trwała wyrównana walka, pojawiły się momenty zawahania, wstrzymania ręki i gdyby jeszcze w końcówce to się powtórzyło, mogłoby być różnie. Magda wiedziała jednak, że coś jest nie tak i zagrała fenomenalnie dwa ostatnie gemy. Przede wszystkim ostatni, który jest najtrudniejszy, żeby zamknąć mecz, zwłaszcza gdy gra się o pierwszy wielkoszlemowy ćwierćfinał w karierze - dodała.

Radwańska przebywa w Melbourne i weźmie udział w turnieju legend Australian Open. Podczas meczu pojawiła się w boksie tenisistki z Poznania. Nie dziwi ją wysoka forma, zwłaszcza pod kątem fizycznym, Linette.

- To mnie nie zaskakuje, bo zawsze była dobrze przygotowana fizycznie, ale to, że Magda wychodzi na kort i wierzy, że wygra. Do tego gra swój najlepszy, agresywny tenis od początku do końca. Wiadomo, że zdarzają się momenty zawahania, ale ogólnie gra naprawdę fenomenalnie. I to od początku, od pierwszej rundy - zaznaczyła była wiceliderka światowego rankingu.

Życiowy sukces i pokaźna premia finansowa Linette Magda Linette... czytaj dalej » - Przecież bywało tak, że miała już szanse na czwarte rundy Wielkiego Szlema i to grając z zawodniczkami teoretycznie słabszymi, ale nie była w stanie zagrać na swoim poziomie. A potencjał do tego był. Jej awans do ćwierćfinału nie zaskakuje mnie. Wiem, że stać ją na takie wyniki. Tym bardziej, że bardzo dużo pracuje poza kortem. Jest absolutną profesjonalistką - dodała.

Agnieszka Radwańska o meczu z Pliskovą

Kolejną rywalką Linette będzie Karolina Pliskova (nr 30.). Mecz z Czeszką, była liderką listy WTA, zaplanowano na środę.

- To są już mecze, w których wszystko zależy od nastawienia, z jakim się wyjdzie na kort. Jeśli będzie takie, jak w poprzednich spotkaniach, to wierzę, że Magda wygra - podsumowała Radwańska.