Tomasz Linette podziwia córkę. "Nie pamiętam dnia bez Magdy na korcie"

Awans do ćwierćfinału Australian Open to największy sukces w karierze Magdy Linette. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Czeszka Karolina Pliskova (nr 30.). Triumf w turnieju wielkoszlemowym coraz bliżej.

Tomasz Linette o wyniku córki

- Emocje towarzyszą mi już od pięciu, sześciu dni - przyznał Tomasz Linette przed kamerami TVN24. - Najbardziej emocjonujący był poprzedni mecz, który odblokował to wszystko. Teraz Magda kontynuowała dobrą grę - zauważył.

Co się zmieniło w jego córce, że w końcu gra na tak wysokim poziomie w turnieju wielkoszlemowym?

- Do tego wyniku niewiele brakowało. - przypomniał pan Tomasz. - Garcia przyznała, że spodziewała się trudnej przeciwniczki. Nie była zdziwiona oporem, na jaki natrafiła. Konsekwencja, jaką widzę obecnie u Magdy, jest niewiarygodna. Stąd świetny wynik. To jest doświadczenie. Mówimy o zawodniczce, która gra już trzydziesty turniej wielkoszlemowy. Nie pierwszy raz jest na głównym korcie i rywalizuje z dziewczyną z pierwszej piątki rankingu. Nie jest to dla niej wydarzenie, które spowodowałoby jakąś totalną blokadę - analizował.

- To też jest od wielu lat praca z psychologiem - kontynuował. - Trenerzy pracują z Magdą nad jej sferą mentalną. Bardziej niż nad techniką czy podstawową taktyką. Jesteśmy na innym etapie. Chodzi o domykanie meczów i to, żeby w najważniejszych momentach zagrać najlepiej, jak można. Poziom jest tak wyrównany, że decydują detale.

Sukces Magdy Linette

W 1997 roku Tomasz Linette po raz pierwszy przyprowadził 5-letnią córkę na kort. Czy od razu widział w niej tenisistkę?

- Przez pierwsze dwa lata sam pracowałem z Magdą- wspomniał. - Najpierw to była głównie zabawa, a dopiero potem świadomie oddałem ją w ręce profesjonalnych trenerów. Ważne dla mnie było to, żeby sama chciała grać. Gdyby było inaczej, po kilku latach przerzucilibyśmy się na inną dyscyplinę. W wieku sześciu lat sama z siebie odbijała już kilkaset piłek o ścianę, bez żadnej presji i przymusu. To oznaczało, że jest w tym jakaś pasja. Staraliśmy się to tylko dalej pociągnąć. Efekt jest po 25 latach - wyjaśnił ojciec zawodniczki.

Wiele mówi się o tytanicznej pracy, jaka łączy się z sukcesem Magdy Linette.

- To wynika z jej fizyczności - wyjaśnił pan Tomasz. - Nie jest najwyższą i najsilniejszą zawodniczką. Nie ma naturalnej siły jak Iga. Bo tutaj mówimy o wybitnych warunkach fizycznych. To, czego Magda nie ma, nadrabia systematycznością i pracą. Ja nie pamiętam dnia bez Magdy na korcie czy na ścianie. Wszyscy trenerzy byli pod wrażeniem tego, jak fajnie się z nią pracuje. Inicjatywa wychodzi od niej - zapewnił.

Magda Linette przez lata dobijała się do ścisłej światowej czołówki. Czy były momenty zwątpienia, kiedy miała już tego wszystkiego dość?

- Pamiętam dwie takie rozmowy, dobre dziewięć lat temu. To było na poziomie ITF. Każdy tenisista wie, że to jest najcięższy chleb, by grać w tej trzeciej, czwartej czy piątej setce. Wtedy są momenty zwątpienia. Ale cóż, udało się to przezwyciężyć. Najważniejsza jest jej determinacja - zakończył Tomasz Linette.