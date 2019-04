Zaskakująca porażka Linette. "Większość czasu musiałam spędzić w szpitalu"

Magda Linette stawiała opór Serenie Williams jedynie w pierwszym secie. Największy tenisowy stadion świata okazał się dla Polki przytłaczający, a zmierzająca po swój 24. wielkoszlemowy tytuł Amerykanka wygrała 6:4, 6:0 i awansowała do 2. rundy US Open. Relacje na żywo z US Open w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 i usłudze Eurosport Player.

O porażce Linette (85. WTA) z zawodniczką zajmującą 138. pozycję w światowym rankingu przesądziły w dużej mierze przegrane pierwsze gemy obu partii. W przypadku seta otwarcia było to jedyne przełamanie.



Polka, która w dwóch poprzednich edycjach dotarła w stolicy Kolumbii do ćwierćfinału, już w pierwszej rundzie mocno musiała się napracować, aby w trzech setach wyeliminować Hiszpankę Alionę Bolsovą (140. WTA). Wcześniej odpadła w pierwszej rundzie debla.

"Decyzja o starcie nie była najmądrzejsza"

Po porażce z Australijką Linette ujawniła, że miała kłopoty zdrowotne po przylocie do Bogoty. "Większość czasu spędziłam w szpitalu. Decyzja o starcie w turnieju być może nie była najmądrzejsza" - oświadczyła w mediach społecznościowych.



"Mimo to jestem zadowolona z tego, co osiągnęłam, biorąc pod uwagę trudne warunki (głównie wysokość) panujące w Kolumbii. Podjęłam decyzję o wycofaniu się z następnego turnieju, żeby wykurować się do końca" - dodała.



Wynik meczu 2. rundy:

Astra Sharmy (Australia) - Magda Linette (Polska, 8) 6:4, 6:3