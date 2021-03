Z nowym trenerem i po pięciu miesiącach. Linette udanie przywitała się z Miami

Magda Linette pokonała Dankę Kovinić 6:1, 6:7 (2-7), 7:6 (7-4) w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Sama muszę zadbać o swoje podróże. Jeśli chcę polecieć na dany turniej, to sprawdzam ceny biletów i patrzę, który najbardziej się opłaca. Najgorzej, że zazwyczaj musimy kupować je w ostatniej chwili, a nie kilka tygodni przed wylotem, gdy są tańsze. Uciążliwe są również podatki, ponieważ zarabiamy pieniądze w różnych krajach świata, a w każdym jest przecież inny system podatkowy, więc inaczej musimy się rozliczać. One najbardziej mnie denerwują - powiedziała najwyżej notowana w rankingu WTA polska tenisistka Magda Linette w programie "Kwadrans" na instagramowym profilu Eurosportu.

- Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Na razie faktycznie byliśmy w stanie trenować dłużej na korcie niż w Polsce. Jeszcze dwa tygodnie temu udało mi się wejść na kort. Aktualnie jest dużo ciężej. Niektórzy ludzie mają jednak swój prywatny korty, dlatego staramy się ich prosić o ewentualne udostępnienie. Aktualnie robię treningi ogólnorozwojowe. Mam do dyspozycji dobrze wyposażoną siłownię, dlatego codziennie mogę zrobić porządny trening. Trzeba się jednak adaptować do tego, co jest - powiedziała najwyżej notowana w rankingu WTA polska tenisistka Magda Linette w programie "Kwadrans" na instagramowym profilu Eurosportu

Zabieg zamiast Australian Open. Linette tłumaczy, dlaczego nie zagra w Melbourne Tegoroczne... czytaj dalej » Rozpoczęcie tegorocznych startów 29-letniej tenisistki opóźniła operacja kolana, którą przeszła w styczniu. Z tego powodu zrezygnowała z rywalizacji w Australian Open (do tego momentu w głównej drabince wielkoszlemowych zmagań była nieprzerwanie od French Open 2015) oraz Dausze i Dubaju.



Zajmująca 50. miejsce w rankingu WTA zawodniczka po zabiegu przeszła sześciotygodniową rehabilitację, a następnie rozpoczęła treningi pod okiem nowego trenera - Chorwata Nikoli Horvata.

W ubiegłym tygodniu wyruszyła ze swoim sztabem szkoleniowym do USA - pierwszym tegorocznym turniejem z udziałem Polki jest rozpoczęta we wtorek prestiżowa impreza w Miami.

W pierwszej rundzie los się do niej uśmiechnął - rywalką była zajmująca 368. miejsce w światowym rankingu Montgomery, która we wrześniu skończy dopiero 17 lat. Amerykanka rywalizuje w turnieju dzięki dzikiej karcie. Dla niej to drugi występ w głównym cyklu.

Popis w decydującym secie

Początek meczu był wymarzony dla Linette. Wielką nadzieję amerykańskiego tenisa przełamała już w drugim gemie, a potem podwyższyła prowadzenie na 3:0. Ani przez chwilę nie widać było tak długiej przerwy w jej grze (ostatni raz grała w październiku ubiegłego roku z Sarą Sorribes). Gdy w piątym gemie zanotowała drugiego break pointa, stało się jasne, że tego seta już nie przegra. I owszem, Polka umiejętnie wykorzystywała liczne błędy rywalki, samemu dokładając do tego udane returny – skończyło się wynikiem 6:1.

Niestety, początek drugiego seta to lustrzane odbicie pierwszej partii. Linette zgubiła rytm, zaczęła popełniać coraz więcej błędów i to Amerykanka cieszyła się z pierwszego przełamania, a potem prowadzenia 3:0. I chociaż poznanianka wygrywając dwa gemy z rzędu zmniejszyła straty, to w następnym po raz kolejny straciła podanie. Montgomery, która imponowała znakomitym forhendem, nie dała już sobie wydrzeć zwycięstwa w tej odsłonie – wygrała 6:3.



Wonderful from the wildcard



16-year-old Robin Montgomery levels up her second career WTA main draw match #MiamiOpenpic.twitter.com/V7IqIP6W0d — wta (@WTA) March 23, 2021





W decydującym secie Polka wróciła do mocnego serwowania i znakomitej gry po krosie z pierwszej partii. Szybko przełożyło się to na wynik – 5:0 po zaledwie 15 minutach gry. W szóstym gemie Linette postawiła kropkę nad i. Seta wygrała do zera. Mecz trwał godzinę i 40 minut.



Which way to Round 2? @MagdaLinette is moving on



Faces No.17 seed Konta next! #MiamiOpenpic.twitter.com/6tCYeI7gAN — wta (@WTA) March 23, 2021





Jej kolejną rywalką będzie 18. rakieta zestawienia WTA Brytyjka Johanna Konta. Obie zawodniczki jeszcze nigdy ze sobą nie grały.

Na Florydzie poznanianka startowała dotychczas pięć razy. Najlepiej poszło jej w 2016 roku, gdy dotarła do trzeciej rundy.

Świątek zaczyna od drugiej rundy

W głównej drabince Miami Open jest również Iga Świątek. Mistrzyni French Open rywalizację rozpocznie od drugiej rundy, w której zmierzy się z Barborą Krejcikovą. Czeszka na otwarcie pokonała Rosjankę Annę Blinkową 6:1, 3:6, 6:3.

Wynik meczu pierwszej rundy turnieju w Miami:

Magda Linette (POL, 50.) - Robin Montgomery (USA, 368.) 6:1, 3:6, 6:0