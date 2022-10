Linette z problemami, ale ma finał w Meksyku

Linette wyeliminowała turniejową jedynkę i jest w półfinale Magda Linette z... czytaj dalej » W trzech pierwszych meczach - z Bianką Fernandez, Renatą Zarazuą oraz Elise Mertens - poznanianka nie straciła nawet seta. Piątkowy półfinał nie zaczął się jednak po jej myśli.

Linette: czułam to

72. w rankingu WTA Kanadyjka szybko ją przełamała i wyszła na prowadzenie 3:0. Wprawdzie Linette zdołała doprowadzić do wyrównania, ale na więcej w tym secie rywalka już jej nie pozwoliła. Druga odsłona należała do Polki, a o jej wygranej przesądziło przełamanie w czwartym gemie.

Najbardziej wyrównana była decydująca partia. Poznanianka zaczęła od brejka, ale niedługo potem Marino odpowiedziała, doprowadzając do remisu 2:2. W następnym gemie Kanadyjka straciła swoje podanie, a Linette nie dała już wydrzeć sobie zwycięstwa - trzeciego seta wygrała 6:4 i po blisko dwuipółgodzinnej batalii mogła świętować awans do finału.



Tenemos final en Tampico



Magna Linette completa la final en el @abiertotampico, luego de derrotar a Rebecca Marino 3-6 6-3 y 6-4.



La polaca supo acoplarse mejor al viento y terminó por llevarse la victoria tras una ligera llovizna. pic.twitter.com/G9V8DODQSr — La Platea (@LaPlatea1) October 29, 2022

Po zakończeniu półfinałowego spotkania 55. w rankingu WTA polska tenisistka za pośrednictwem mediów społecznościowych podziękowała fanom.

"Wielu z moich polskich kibiców poświęciło kolejną noc, by mnie wspierać i wierzcie mi, czułam to. Dodajecie mi skrzydeł" - napisała na Twitterze. I dodała: "Odpowiem na wszystkie komentarze i wiadomości, gdy tylko się prześpię! Jestem tak szczęśliwa, jak zmęczona".



I’ll reply to all comments and messages as soon as I get some sleep! I’m as happy as tired. — Magda Linette (@MagdaLinette) October 29, 2022

Magda Linette - Elisabetta Cocciaretto: kiedy i o której finał?

W finale jej rywalką będzie Włoszka Elisabetta Cocciaretto (79.), która w półfinale wyeliminowała Chinkę Lin Zhu 6:4, 7:6(4). Będzie to pierwsza konfrontacja obu pań. Mecz odbędzie się o godzinie 3 w nocy z soboty na niedzielę.

30-letnia poznanianka już raz - w 2014 roku w chińskim Ningbo - wygrała zawody rangi challengera. W dorobku ma dwa zwycięstwa w turniejach WTA.

Wynik półfinału w Tampico:

Magda Linette (Polska, 5) - Rebecca Marino (Kanada, 8) 3:6, 6:3, 6:4