Trzygodzinny bój Linette. Do półfinału w Pradze zabrakło niewiele

30-letnia poznanianka bardzo dobrze radziła sobie w stolicy Czech. Na inaugurację pokonała rozstawioną z numerem trzecim Belgijkę Elise Mertens 6:3, 2:6, 6:2, a następnie pewnie zwyciężyła w konfrontacji z Bułgarką Wiktorią Tomową 6:3, 6:3.

Trudna rywalka Linette

Linette i Wang w przeszłości zmierzyły się ze sobą pięciokrotnie. Trzy razy lepsza była Polka, ale rywalka wygrała dwie ostatnie konfrontacje (ostatnią w 2018 roku). Tym razem trudno było wskazać faworytkę.

30-latka z Tiancin w 2019 roku dotarła do 12. pozycji w rankingu WTA, a teraz jest dopiero 141., bo dwa ostatnie sezony miała praktycznie stracone z powodu pandemii COVID-19 i kontuzji pleców.

Huśtawka nastrojów

Na początku meczu obie zawodniczki bardzo pewnie wygrywały przy swoim serwisie. Niemiło dla Linette zrobiło się w piątym gemie. Chinka zagrała wtedy kilka razy bardzo mocno, precyzyjnie i wygrywała 40:15. Polka potrafiła początkowo wydobyć się z tarapatów. W grze na przewagi lepsza okazała się jednak rywalka, która przełamała podanie Linette atomowym bekhendem.

W kolejnych gemach Chinka potwierdziła swoją przewagę. Grała szybciej od Linette. Z kolei Polka popełniała zdecydowanie za dużo niewymuszonych błędów i w siódmym gemie ponownie przegrała przy swoim serwisie.

Kilka minut później Wang miała piłkę setową na 6:2. Linette nie poddała się i zupełnie niespodziewanie udało jej się zaliczyć przełamanie. Rozluźniona poznanianka grała jak natchniona. Zanotowała świetną serię punktową i na świetlnej tablicy mieliśmy wynik 4:5.

Źródło: Imago Linette walczyła z dużym zaangażowaniem

Teraz trzeba było po raz drugi przełamać serwis rywalki. Udało się doskonale. Linette w świetnym stylu kolekcjonowała kolejne winnery i wygrała gema bez straty punktu! Po tej szarży (seria 11 punktów z rzędu) poznanianka serwowała by prowadzić w partii 6:5.

Tym razem jednak błysnęła Chinka, która wykorzystała drobne zawahania Polki i trzeci raz w meczu przełamała serwis naszej zawodniczki. Kolejnych piłek setowych Wang już nie zmarnowała. Wygrała seta 7:5.

Linette wygrywa w tie-breaku

Drugi set zaczął się fatalnie dla Linette. Popełniła kilka prostych błędów i już na starcie partii straciła atut własnego podania. To nie był koniec jej problemów. Chinka szybko podwyższyła na 2:0, a po chwili kolejny raz bezwzględnie wykorzystała słabości naszej tenisistki i zaliczyła drugie przełamanie.

Poznanianka z taką ilością niewymuszonych błędów nie mogła marzyć o sukcesie. W pierwszym secie pokazała już jednak, że nie można jej łatwo skreślać. Wystarczyło, że nieco poprawiła serwis i kilka razy precyzyjnie przymierzyła przy podaniu przeciwniczki, a mogła cieszyć się z dwóch wygranych gemów.

Tym razem to Wang zaczęła się denerwować i po bardzo dobrych zagraniach Linette (świetne bekhendy wzdłuż linii) musiała bronić kolejne break pointy. Zacięta walka toczyła się na całego. Więcej zimnej krwi zachowała Polka, która ostatecznie po raz drugi w meczu wróciła po podwójnym przełamaniu. Siłą rozpędu do zera wygrała także przy swoim serwisie i prowadziła 4:3!

Kolejne gemy toczyły się pod dyktando serwujących i doszło do tie-breaka. W nim długo obie zawodniczki wygrywały piłki przy własnym podaniu. W decydującym momencie Linette przystąpiła do ofensywy, z wielką siłą zaatakowała kilka piłek i Chinka była bezradna. Poznanianka po wspaniałej walce zwyciężyła 7-5.

Źródło: Getty Images Magda Linette miała momenty doskonałej gry

Morderczy decydujący set

W trzecim secie Linette nie zamierzała przysnąć na początku, jak w dwóch poprzednich odsłonach. Polka pewnie wygrywała punkty przy swoim podaniu. Chinka robiła to samo do stanu 2:2. Wówczas przy jej serwisie zobaczyliśmy niezwykle długiego gema, składającego się z aż dwudziestu piłek. Obie zawodniczki walczyły, męczyły się, ale ostatecznie, po pięciu break pointach górą była Linette. Ten szalony gem zakończył się... podwójnym błędem serwisowym Wang.

Po tym przełamaniu poznanianka stanęła przed sporą szansą. Czy wygrała spokojnie swoje podanie? Niestety nie. Kilka nerwowych, nieprzemyślanych zagrań Polki i zrobiło się 3:3.

W grze obu zawodniczek było już widać ogromne zmęczenie. Przebywały już przecież na korcie od blisko trzech godzin. Kolejne odbijane piłki, coraz bardziej bolące ciało. Po jednej z najbardziej mozolnych wymian Linette przełamała rywalkę po raz drugi w secie i znowu miała inicjatywę.

Na korcie centralnym w Pradze trwała gra na wyniszczenie. Tym razem po dwunastu wymianach gem serwisowy Linette padł łupem Wang. Szkoda, bo Polka miała jedną piłkę na 5:3. Tymczasem zrobił się remis, a po chwili to przeciwniczka prowadziła 5:4. Linette serwowała, by pozostać w meczu. Nie zdołała jednak wyjść obronną ręką z tej sytuacji. Chinka wykorzystała drugiego meczbola i to ona po ponad trzech godzinach mogła cieszyć się z wygranej.

W sobotnim półfinale Prague Open Wang zmierzy się z Rosjanką Anastasią Potapową (rozstawioną z numerem siedem), która pokonała w piątek wiceliderkę światowego rankingu Estonkę Anett Kontaveit 6:1, 6:1.

Wynik meczu ćwierćfinału:



Magda Linette (Polska) - Qiang Wang (Chiny) 5:7, 7:6 (7-5), 4:6