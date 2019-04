Stalowe nerwy Linette. Wyszła z wielkich opresji

Hiszpanka, która ma mołdawskie korzenie, przez długi czas dominowała na korcie. Pierwszą partię wygrała bez problemów 6:2. W drugiej również dyktowała warunki do stanu 5:3. Wtedy pierwszy raz ręka jej zadrżała i dała się dogonić. Panie doprowadziły do tie breaka, w którym Bolsova również objęła prowadzenie 5:3. I znów dała się złapać. Linette po twardej walce zwyciężyła do 5.

Czarny scenariusz nieaktualny. Del Potro coraz bliżej powrotu Juan Martin del... czytaj dalej » Ostatni set to już popis poznanianki, która zwyciężyła do zera. W meczu trwającym nieco ponad dwie godziny Polka pięć razy straciła swoje podania, a sama wykorzystała sześć break pointów.

Wyszedł brak doświadczenia

Dla Bolsovej był to dopiero drugi występ w turnieju rangi WTA. Brak doświadczenia wyszedł w kluczowych momentach. Na szczęście Linette pokazała nerwy ze stali, których kilka razy w przeszłości jej brakowało.

O trzeci ćwierćfinał w Bogocie poznanianka zagra z Shelby Rogers lub Astrą Sharmą. Prawdopodobnie będzie to Australijka, która w trzecim secie prowadzi 5:1. Mecz przerwano z powodu deszczu. Zostanie dokończony w środę.

Wynik meczu 1. rundy w Bogocie:

Magda Linette (Polska, 8) - Aliona Bolsova (Hiszpania, Q) 2:6, 7:6(5), 6:0