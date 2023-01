Wyczerpana i szczęśliwa Linette: nie wiem, co się działo

Linette awansowała do 4. rundy Australian Open

Linette awansowała do 4. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po zwycięskim meczu z Aleksandrową w 3. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Magda Linette po awansie do 4. rundy Australian Open

Magda Linette po awansie do 4. rundy Australian Open

Turniej Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Linette wygrała 6:3, 6:4.

Pojedynek trwał godzinę i 16 minut. Polka w drugiej partii prowadziła już 5:1, ale rywalka poderwała się jeszcze do walki, broniła nawet piłki meczowe. Linette złapała drugi oddech, nie dała sobie odebrać zwycięstwa.

Oglądasz Wideo: Eurosport Linette awansowała do 4. rundy Australian Open

- Nie wiem, co się działo od 5:1. Grałam wyśmienicie do tego momentu, później Aleksandrowa zaczęła grać lepiej. Cieszę się, że udało mi się utrzymać poziom - wróciła do decydującego seta Linette.

Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do 1/8 finału turnieju wielkoszlemowego.

- Wiedziałam, czego dzisiaj się spodziewać, wróciłam do poprzednich meczów i wyciągnęłam z nich wnioski. Nie zwalniałam tempa, w poprzednich spotkaniach odpuszczałam - dodała.

Oglądasz Wideo: Eurosport Magda Linette po awansie do 4. rundy Australian Open

Jej kolejną rywalką będzie turniejowa czwórka Francuzka Caroline Garcia.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Linette - Aleksandrowa w 3. rundzie Australian Open

Magda Linette - Jekaterina Aleksandrowa 6:3, 6:4